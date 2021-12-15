童子賢:通膨怪獸沒那麼可怕 通膨總比通縮好

和碩董事長童子賢今日出席台北電腦公會會員大會後接受採訪表示，面對萬物飛漲，市場擔心會恐衝擊明年景氣，他認為這是過度憂慮。他說：「通膨和通縮兩隻怪獸，看起來都很可怕，但通膨總比通縮好。」

他認為新冠肺炎疫情拖延全球經濟成長腳步，雖然疫情也造就很多遠距應用需求爆發，為半導體締造很多商機，但基本上若疫情趨勢，原受疫情影響的產業都會復甦，目前來看，新型Omicron病毒，只是傳染力強，致死率不高，因此對於明年經濟干擾的變數並不高，因此他對明年景氣仍抱持樂觀態度。

童子賢說，通膨現象，通常也反應經濟是成長的，它伴隨工資上揚，雖然企業生產成本提升，但可以透過提升生產力及服務克服，通膨反應先前各國受到疫情影響，透過貨幣寬鬆政策，協助企業融資，進而提振經濟，因此通膨某種程度也是反應經濟成長。

至於對明年景氣，童子賢強調，由於疫情造成很多產品運輸不順，拖延經濟成長腳步，預料隨疫情趨勢，很多產業都會逐漸復甦，至於原本因疫情而生的遠距應求，預料隨著數位轉型持續，需求仍然強勁。

他強調，雖然目前很多科技產品因晶片短缺，導致出貨不順，但後續包括5G、電動車及物聯網等應用發展，仍會驅動龐大的需求。

他指出，目前全球晶片短缺是供需問題，原因過去多年幾乎沒有人會去擴8吋晶圓，但受疫情影響，很多產品都要用要成熟製造生產的晶片。

他認為，最近個人電腦受到長短料影響確實有逐步緩減，但全球晶片短缺，估計還要二年時間才會改善。

他舉最近很多汽車，少了很多功能，例如後車箱感應開門功能沒了，就是因為缺晶片；美國年份在比新車只晚了一年的二手車，價格幾乎和新車價差不多，因為這些二手車功能齊全。

至於台灣是否需要核能，童子賢說這個問題太敏感，他不便回答。不過他強調，企業發展，長期都需要穩定的電力，但每項能源，不管核電、水力發電、燃煤發電、天然氣發氣，甚至是風力發電及太陽能發電，都有其利弊得失，缺電問題是未來政府、企業及全民要努力的共業，也是要一起解決的問題。