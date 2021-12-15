台積電主管匿名表態「擔心台灣電力」？公司回應了

公投將於12月18日舉行，近日路透社刊登報導提到一名台積電（2330）主管匿名表態擔心台灣在電力、土地乃至水的限制，對於相關報導台積電今日不予評論。台積電本身對公投並未表態。

回顧台積電近年積極投入綠電採購之下已是台灣最大綠電買家，台積電董事長劉德音日前以TSIA理事長演講時也曾提到，需要政府擬定具體長遠的水電、土地與環境政策，訂定可行的環境法規，進而達到產業永續發展的目標。

台積電日前在「國際臭氧層保護日」已承諾將於 2050 年達到淨零排放目標，並和台灣中油簽署「天然氣碳中和計畫合作意向書（MOU）」共同宣示支持環保理念。

另外總統蔡英文今日以民進黨主席身分出席在高雄召開的中常會演講也特別強調，南台灣科技廊帶越來越完整，台積電來了，美國德國的廠商也來了，週六的公投和每個人生活有關，就是台灣需要安全、穩定、環保的能源。