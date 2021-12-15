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太陽能廠太極大尺寸產品訂單 看到明年下半年

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

太陽能廠近期陸續釋出明年接單樂觀的消息，其中，太極（4934）總經理謝明凱今（15）日表示，太陽能市場訂單需求強勁，該公司為滿足客戶對較大尺寸電池的需求，也針對公司產線進行調整，目前部分大尺寸產品的訂單已看至明年下半年。

太極目前以生產太陽能電池為主，生產基地位於越南河內，過去該公司主要生產以尺寸較小的G1產品為主，但由於市場需求明顯走向大尺寸，該公司自今年第三季起，除了採購新的生產大尺寸產品的生產設備之外，也針對原有的生產設備進行機台改造，目前已可向上向下相容生產，目前生產的尺寸除了G1之外，大尺寸的M6、M10也都出貨供應客戶。

據了解，該公司生產的單晶M6電池，受到全球節能減碳、以及中國限電影響，市場對太陽能相關設備的需求大幅提升，該公司不僅明年接單情況樂觀，同時，該公司在M6的產品也接獲長單，訂單看到明年下半年。

此外，太極去年與母公司廣運合資成立盛新材料科技公司，太極表示，目前規劃盛新材料科技將在明年下半年進行股票公開發行及興櫃掛牌，預計3年內積極朝股票上市掛牌交易方向前進。

太陽能電池 股票

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