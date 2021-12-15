緯創推AMR模組化自主移動機器人 瞄準智慧自動化服務

緯創（3231）AMR團隊自主開發的機器人Wifundity，於今（15）日台灣機器人與智慧自動化展登場。全球市場環境快速變動，加上疫情衝擊、國際貿易戰所產生的不確定性與風險，使各產業導入自動化意願都高於以往，自動化服務也朝智慧連網、簡化編程與安裝程序等方向發展。

緯創總經理沈慶堯表示：「人機協作已是不可逆的趨勢，除了提高生產效率及減少碳排放外，也能協助跨領域客戶落實企業永續，提升ESG國際能見度，策略上將以更全面的總體擁有成本（TCO） 來評估企業營運效能。打造Wifundity 的概念，即是實踐緯創以技術服務的理念，運用科技，提升生活及環境品質。」

Wifunidty系列機器人甫榮獲「2022台灣精品獎」的殊榮，主要應用於智慧零售、製造、消毒及行銷四大領域，提供軟硬體整合與全智能解決方案，在日益複雜且多工型任務導向的場域中，讓營運的效益最大化，工作人員只要專注於更能提升價值的任務上。Wifunidty機器人上層為功能性的應用平台，下層則是通用自主移動平台，可依不同任務部署或調整替換，從成本及作業現場調度而言，都具最彈性化的升級優勢。

Wifundity以視覺化網頁管理系統平台，三步驟設定操作，從環境地圖的建置編修到直覺式的任務排程規劃，至戰情管理系統平台設備效率及機器人車隊管理，讓一般人都能輕鬆學習上手，以因應敏捷化的商機趨勢或不可預期的作業調度需求，減少過往只有特定專業人士才能操作的限制，降低溝通及成本上的浪費。

Wifundity搭載光達、3D攝影鏡頭、超音波及紅外線感測器，可自主判斷環境特徵，無需再額外架設磁條或導引設備，即可往返目的地及充電點，以及自動導航定位。如在移動過程中遇到障礙物或人，也能實現即時自動閃避，達到安全無虞的作業環境。

緯創未來將透過針對Wifunidity所開發的專業用服務型AMR架構，以通用模組化的彈性優勢，持續與各專業領域系統整合商合作，推出適用於不同面向、多元場域的功能應用，一起建構完整的智慧自動化服務生態圈，加速各個產業客戶共同開啟智慧升級的新契機！