快訊

北市中正區防疫旅館爆2旅客確診 黃珊珊曝最新採檢結果

變色龍基辛格旋風訪台求和台積電 機關算盡仍難助英特爾重返榮耀？

「神魔之塔」遠傳專屬關卡兌換即抽魔法石通關再享虛寶

經濟日報 / 記者楊東庭/即時報導
搭配遠傳指定資費手機0元起，再送《神魔之塔》大禮包。圖/業者提供
搭配遠傳指定資費手機0元起，再送《神魔之塔》大禮包。圖/業者提供

遠傳（4904）持續深耕手遊市場，不僅與韓國遊戲大廠NCSOFT合作推出《天堂2M》獨家聯名優惠，獲得用戶熱烈迴響，今再與手遊巨作《神魔之塔》合作，推出限時限量優惠方案。即日起至2022/1/14，申辦指定資費方案，除了可帶走0元5G手機外，登錄送獨家限量《神魔之塔》大禮包（市價約2,000元），搭配指定手機再加碼送Google Play購物金500元。玩家還可至全台遠傳門市免費領取專屬關卡，成功兌換即可獲得抽獎機會，通關再享虛寶獎勵。多項好禮與超狂加碼，讓玩家極速升等稱霸《神魔之塔》。

《神魔之塔》是一款由香港Mad Head 公司開發，集寶石消除和召喚獸收集、育成於一體的角色扮演手機遊戲，自2013年推出即迅速在手遊市場掀起熱潮，風靡台灣、香港及東南亞多個國家，全球總下載量多達 2千 萬次，在台下載量逾千萬人，在玩家心目中史詩級手遊的地位屹立不搖。

即日起至2022/1/14，於遠傳全台門市及網路門市申辦遠傳心5G月付999元以上資費方案，登錄即送獨家限量《神魔之塔》大禮包，內含魔法石80顆…等虛寶，總價值約2,000元。搭配Samsung、vivo、OPPO、ASUS指定手機，加碼送Google Play購物金500元，可全額折抵透過遠傳電信帳單於Google Play所消費之金額，不論遊戲虛寶、貼圖、租片都可使用。此外，申辦OPPO Reno 6系列搭指定方案還可再享手機保險三個月、抽Nintendo Switch OLED主機，給你全方位遊戲新體驗。

此外，《神魔之塔》玩家在遠傳活動頁輸入資料取得QRcode，即可至全台遠傳門市免費領取專屬關卡，再到《神魔之塔》活動官網兌換，成功完成就有機會抽中50顆魔法石，還有霓彩鳥、靈石、異彩史萊姆等大獎，通關再享體力藥水和布蘭克之匙虛寶獎勵。遠傳世界第一的5G網速，搭配多款最新5G手機，讓《神魔之塔》玩家飆出5G最佳遊戲體驗。

遠傳活動頁： https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/promotion/L1/TOS/index.html

遠傳電信 神魔之塔 手機遊戲

延伸閱讀

OPPO首款自研晶片MariSilicon X正式發布：定位影像專用NPU

前11月EPS／中華電4.22元 台灣大3.61元 遠傳2.61元

5G加持 遠傳業績連13月正成長、EPS提前達標

遠傳friDay影音攜手台北轉運站 推搭車X電影好時光

相關新聞

就算窮死也不拿意圖分化我們的錢 3個大男孩如何熬過資金斷炊危機 打造出全球下載逾億次的App？

時間是2012年底，某個禮拜五深夜11點多，Gogolook（陌生來電辨識軟體Whoscall開發商）辦公室的電話，突然響起，當時正為資金斷炊、公司虧損逾千萬所苦的執行長郭建甫，順手接起電話，對方是有意投資Gogolook的創投業者，這次來電，就是希望Gogolook接受他們的資金。

從空氣分離出水 工研院台南六甲院區展出20項創新科技

工研院今天在台南六甲院區舉辦「預見大南方 掌握科技雙引擎」創新論壇暨成果展，展示超過20項亮點成果，包括以「火眼金睛」助...

影／英特爾CEO基辛格旋風式訪台 上午搭私人專機離台

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）結束台灣36小時旋風式訪問，15日上午10時45分搭乘私人專機離台。

MSI微星科技 展現AIoT智慧工廠應用

當工業4.0成為現在進行式，MSI微星（2377）憑藉著在尖端科技領域累積多年的實力，提供導入智慧工廠的機器人與工業電腦...

遠傳攜手台廠 接力展出5G智慧製造應用

因應全球多元生產基地與彈性生產需求，製造業從自動化逐步邁向智能化發展，遠傳電信（4904）攜手廣運（6125）、友上、迅...

數位改變世界 郭台銘體驗經濟日報App 遙望報紙年代！

大家喜歡看報還是數位內容呢？鴻海（2317）創辦人郭台銘今（15）日在臉書貼文表示，「經濟日報告知我，他們推出App 的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。