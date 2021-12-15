「神魔之塔」遠傳專屬關卡兌換即抽魔法石通關再享虛寶

遠傳（4904）持續深耕手遊市場，不僅與韓國遊戲大廠NCSOFT合作推出《天堂2M》獨家聯名優惠，獲得用戶熱烈迴響，今再與手遊巨作《神魔之塔》合作，推出限時限量優惠方案。即日起至2022/1/14，申辦指定資費方案，除了可帶走0元5G手機外，登錄送獨家限量《神魔之塔》大禮包（市價約2,000元），搭配指定手機再加碼送Google Play購物金500元。玩家還可至全台遠傳門市免費領取專屬關卡，成功兌換即可獲得抽獎機會，通關再享虛寶獎勵。多項好禮與超狂加碼，讓玩家極速升等稱霸《神魔之塔》。

《神魔之塔》是一款由香港Mad Head 公司開發，集寶石消除和召喚獸收集、育成於一體的角色扮演手機遊戲，自2013年推出即迅速在手遊市場掀起熱潮，風靡台灣、香港及東南亞多個國家，全球總下載量多達 2千 萬次，在台下載量逾千萬人，在玩家心目中史詩級手遊的地位屹立不搖。

即日起至2022/1/14，於遠傳全台門市及網路門市申辦遠傳心5G月付999元以上資費方案，登錄即送獨家限量《神魔之塔》大禮包，內含魔法石80顆…等虛寶，總價值約2,000元。搭配Samsung、vivo、OPPO、ASUS指定手機，加碼送Google Play購物金500元，可全額折抵透過遠傳電信帳單於Google Play所消費之金額，不論遊戲虛寶、貼圖、租片都可使用。此外，申辦OPPO Reno 6系列搭指定方案還可再享手機保險三個月、抽Nintendo Switch OLED主機，給你全方位遊戲新體驗。

此外，《神魔之塔》玩家在遠傳活動頁輸入資料取得QRcode，即可至全台遠傳門市免費領取專屬關卡，再到《神魔之塔》活動官網兌換，成功完成就有機會抽中50顆魔法石，還有霓彩鳥、靈石、異彩史萊姆等大獎，通關再享體力藥水和布蘭克之匙虛寶獎勵。遠傳世界第一的5G網速，搭配多款最新5G手機，讓《神魔之塔》玩家飆出5G最佳遊戲體驗。

遠傳活動頁： https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/promotion/L1/TOS/index.html