MSI微星科技 展現AIoT智慧工廠應用
當工業4.0成為現在進行式，MSI微星（2377）憑藉著在尖端科技領域累積多年的實力，提供導入智慧工廠的機器人與工業電腦設備。「MSI微星科技投入機器人與智慧自動化控制的研發已經行之有年科技，已實際應用在智慧工廠的環境，同時結合物聯網，滿足各種自動化應用需求，用以降低生產成本，提升產線檢測能力，解決人力不足，調整製造流程，延長設備的運作時間，提高製造效率，降低設備損壞的風險等。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。
其中智能物流機器人 （AMR-AI-Logistics Robot） ，以智能櫃與智能自主移動機器人為概念，擁有完善AMR智慧RMA運輸系統，並具備多種感應裝置，提供最貼近人心的服務，具備後台管理系統、遠端開櫃控制，保證寄物與取物上的安全性，可以自主選擇在何時何地進行交付，達到24小時收取件的智慧物流新創服務。
此外，多種辨識身分的感應裝置，提供Barcode、QRcode、RFID等裝備整合第三方管理，以達到最人性化的服務。AMR智慧車隊管理平台具有跨樓層配送功能，可自主控制門禁及上下電梯，到達指定樓層。
至於智能基座機器人 （AMR-AI-Base Robot） ，可協作搬運重達150KG的貨物，以自動化的方式協助並減輕其繁雜與重複的人力工作。另外，正面和背面擁有 2 個全新 LDS雷射導航系統，具備完全自主辨識環境可進行自辨測量地圖，可以在任何的環境中設定行進路線，搭配高精準度的定位科技，當前方有障礙物也能敏銳地避開，擁有強大自動建置地圖適應任何變化的環境。
可客製化應用，搭配附加裝置，即可投入半導體工廠產線，物流移運，工廠自動化等類型的場域應用。有效提高生產力、改善產品品質，並幫助企業重新思考如何最佳化利用員工創造力和解決問題的能力，同時確保人員安全。
智能配送機器人 （AMR-AI-Delivery Robot），則是一款自主式移動配送機器人，可協作搬運重達150KG的貨物，以自動化的方式協助並減輕其繁雜與重複的人力工作。擁有AMR智慧車隊管理平台，具有跨樓層配送功能並搭配客製的IOT網路設備，可自主控制門禁及上下電梯，到達指定樓層。
另外，擁有新一代LDS模組與英特爾RealSense深度攝像頭可以在任何的環境中設定行進路線，計算複雜數據進行現場環境的即時分析，輕鬆避開障礙物，實現完全自主導航。適用於工廠、倉儲、企業、照護中心、商場等領域。
智能防疫消毒機器人 （AMR-AI-PJ-UVGI Robot），則獲歐洲實驗室Texcell認證，其UVGI滅菌系統在30秒內就能有效抑制新型冠狀病毒（SARS-COV-2）Alpha，滅菌率高達（Log4） 99.997%，是一款自主式移動紫外線殺菌機器人，肩負空氣清淨、消毒清潔，針對高接觸率及高人流區域的清毒作業，有助於降低人們暴露在有害病毒與細菌下的風險，內部裝有SUPER級253.7nm波長UVC殺菌燈可進行大範圍的清毒作業，可在近距離內有效消滅環境中病菌，以鏡頭輔助演算並搭配軟體自動校正來建立完整的空間地標及路徑地圖，主動進行排程區域的作業，提供防疫人員更省力、更有效的工具，達到防疫零死角。
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