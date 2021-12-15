MSI微星科技 展現AIoT智慧工廠應用

當工業4.0成為現在進行式，MSI微星（2377）憑藉著在尖端科技領域累積多年的實力，提供導入智慧工廠的機器人與工業電腦設備。「MSI微星科技投入機器人與智慧自動化控制的研發已經行之有年科技，已實際應用在智慧工廠的環境，同時結合物聯網，滿足各種自動化應用需求，用以降低生產成本，提升產線檢測能力，解決人力不足，調整製造流程，延長設備的運作時間，提高製造效率，降低設備損壞的風險等。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

其中智能物流機器人 （AMR-AI-Logistics Robot） ，以智能櫃與智能自主移動機器人為概念，擁有完善AMR智慧RMA運輸系統，並具備多種感應裝置，提供最貼近人心的服務，具備後台管理系統、遠端開櫃控制，保證寄物與取物上的安全性，可以自主選擇在何時何地進行交付，達到24小時收取件的智慧物流新創服務。

此外，多種辨識身分的感應裝置，提供Barcode、QRcode、RFID等裝備整合第三方管理，以達到最人性化的服務。AMR智慧車隊管理平台具有跨樓層配送功能，可自主控制門禁及上下電梯，到達指定樓層。

至於智能基座機器人 （AMR-AI-Base Robot） ，可協作搬運重達150KG的貨物，以自動化的方式協助並減輕其繁雜與重複的人力工作。另外，正面和背面擁有 2 個全新 LDS雷射導航系統，具備完全自主辨識環境可進行自辨測量地圖，可以在任何的環境中設定行進路線，搭配高精準度的定位科技，當前方有障礙物也能敏銳地避開，擁有強大自動建置地圖適應任何變化的環境。

可客製化應用，搭配附加裝置，即可投入半導體工廠產線，物流移運，工廠自動化等類型的場域應用。有效提高生產力、改善產品品質，並幫助企業重新思考如何最佳化利用員工創造力和解決問題的能力，同時確保人員安全。

智能配送機器人 （AMR-AI-Delivery Robot），則是一款自主式移動配送機器人，可協作搬運重達150KG的貨物，以自動化的方式協助並減輕其繁雜與重複的人力工作。擁有AMR智慧車隊管理平台，具有跨樓層配送功能並搭配客製的IOT網路設備，可自主控制門禁及上下電梯，到達指定樓層。

另外，擁有新一代LDS模組與英特爾RealSense深度攝像頭可以在任何的環境中設定行進路線，計算複雜數據進行現場環境的即時分析，輕鬆避開障礙物，實現完全自主導航。適用於工廠、倉儲、企業、照護中心、商場等領域。