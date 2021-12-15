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TrendForce：供過於求 估下季NAND Flash價跌約10-15%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

根據TrendForce最新研究報告指出，隨著主要智慧型手機品牌廠的旺季備貨告終，加上ODM將迎接新年假期，2022年第1季將明顯迎來淡季需求調整，市場將維持供過於求的現象，價格將持續修正，預估明年首季NAND Flash價格將下跌10-15%，應為全年跌幅最明顯的季度。

TrendForce表示，PC OEMs自2021年11月上旬起基於上游半導體物料供給改善而恢復部分client SSD訂單，幫助供應商得以將庫存維持在較低水位，使得供應商降價求售的壓力並不若預期強大，因此研判明年第1季NAND Flash價格將下跌10-15%，且應為全年跌幅最明顯的季度。

TrendForce進一步說，綜觀NAND Flash 2021年價格走勢，原廠積極轉進更高層次的產出，供應位元增幅明顯優於需求，但由於主控IC及零組件PMIC等供應吃緊壓抑NAND Flash終端產能產出，SSD合約價格跌幅較原始預期收斂。然而，隨著2022年相關零組件供應持續改善，自明年初起NAND Flash市況持續轉明顯轉向供過於求，因此NAND Flash價格於明年第三季旺季來臨前，將持續呈現價格下行走勢。

NAND Flash Flash NAND

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