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元太通過智慧財產管理規範審查 優化專利保護與管理

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技通過台灣智慧財產管理規範審查　，強化專利保護與管理 。元太/提供
元太科技通過台灣智慧財產管理規範審查　，強化專利保護與管理 。元太/提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（15）宣布，通過台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）的驗證，藉此深化研發專利的保護與管理，穩固企業競爭力。

元太科技於2021年4月導入TIPS，並於2021年11月通過驗證審查。元太科技將透過TIPS智慧財產權的管理制度，從知識與風險管理構面，保護專利、研發技術與營業秘密侵權或洩漏風險，深化ESG公司治理構面。

透過前瞻的電子紙技術，提供客戶耐用、低耗電的電子紙技術與產品為元太科技營運核心之一。以健全的智慧財產權管理制度，強化研發能量與效率，並藉由智慧財產權申請保護進行全球專利佈局，降低外部侵權之風險以確保元太科技在電子紙新產品與技術保持領導地位。通過TIPS驗證審查，代表元太科技於智慧財產權之政策與措施均符合TIPS要求規範。

元太科技專精於電子紙相關技術研發，過去5年，平均研發經費投入佔營業收入比重約15%，其中2020年投入約新台幣24.7億元之研發經費，對2020年營業收入佔比達16%。元太科技與旗下子公司於全球專利佈局達5,000件以上，涵蓋基礎理論、光學材料、影像薄膜、TFT驅動板、模組設計與製造、驅動波型運算技術與電子紙相關裝置及應用等領域。元太科技將持續深耕於低碳與節能的電子紙技術、以及電子紙製程與產品設計研發，除持續領航公司與電子紙產業發展外，亦運用電子紙環境友善特性，協助環境發展朝淨零碳排（Net Zero Carbon Emissions） 的目標邁進。

元太深耕於低碳與節能的電子紙技術研發，以電子紙環境友善特性，協助環境發展朝淨零碳排的目標邁進。元太/提供
元太深耕於低碳與節能的電子紙技術研發，以電子紙環境友善特性，協助環境發展朝淨零碳排的目標邁進。元太/提供

電子紙 元太 智慧財產權

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