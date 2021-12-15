元太通過智慧財產管理規範審查 優化專利保護與管理

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（15）宣布，通過台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）的驗證，藉此深化研發專利的保護與管理，穩固企業競爭力。

元太科技於2021年4月導入TIPS，並於2021年11月通過驗證審查。元太科技將透過TIPS智慧財產權的管理制度，從知識與風險管理構面，保護專利、研發技術與營業秘密侵權或洩漏風險，深化ESG公司治理構面。

透過前瞻的電子紙技術，提供客戶耐用、低耗電的電子紙技術與產品為元太科技營運核心之一。以健全的智慧財產權管理制度，強化研發能量與效率，並藉由智慧財產權申請保護進行全球專利佈局，降低外部侵權之風險以確保元太科技在電子紙新產品與技術保持領導地位。通過TIPS驗證審查，代表元太科技於智慧財產權之政策與措施均符合TIPS要求規範。