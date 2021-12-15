微星攻智慧工廠 參加機器人與智慧自動化展

電競大廠微星（2377）擴展多元化業務，近年積極發展智慧工廠的機器人與工業電腦設備，參展台灣機器人與智慧自動化展，展出涵蓋智能物流機器人 、智能基座機器人、智能配送機器人、智能防疫消毒機器人及IPC智能工廠設備三大應用。

微星行銷副總經理程惠正表示，微星投入機器人與智慧自動化控制的研發已經行之有年科技，已實際應用在智慧工廠的環境，同時結合物聯網，滿足各種自動化應用需求，用以降低生產成本，提升產線檢測能力，解決人力不足，調整製造流程，延長設備的運作時間，提高製造效率，降低設備損壞的風險等。

微星本次展出AMR自主移動機器人，包含智能物流機器人 （AMR-AI-Logistics Robot） 、智能基座機器人 （AMR-AI-Base Robot） 、智能配送機器人 （AMR-AI-Delivery Robot）及智能防疫消毒機器人 （AMR-AI-PJ-UVGI Robot）。

在智能物流機器人方面，以智能櫃與智能自主移動機器人為概念，擁有完善AMR智慧RMA運輸系統，並具備多種感應裝置，提供最貼近人心的服務，具備後台管理系統、遠端開櫃控制，保證寄物與取物上的安全性，可以自主選擇在何時何地進行交付，達到24小時收取件的智慧物流新創服務。

智能基座機器人部分，可協作搬運重達150KG的貨物，以自動化的方式協助並減輕其繁雜與重複的人力工作。另外，正面和背面擁有 2 個全新 LDS雷射導航系統，具備完全自主辨識環境可進行自辨測量地圖，可以在任何的環境中設定行進路線，搭配高精準度的定位科技，當前方有障礙物也能敏銳地避開，擁有強大自動建置地圖適應任何變化的環境。

此外，微星在IPC智能工廠設備三大應用部分，涵蓋車載電腦 （In-vehicle PC） 、智能機器手臂 （Automation）及數位看板系統 （Digital Signage Player）。

微星的車載電腦MS-9B17通過E-mark認證，可應用於智能堆高機的車載資通系統，連接智慧安全駕駛監控系統，提升行駛安全，減少由於人為失誤帶來的重大事故，還可路線規劃、遠端連絡倉儲系統等。

微星表示，MS-9A89薄型無風扇寬溫工業電腦，提供強大的邊緣運算能力，整合多種感知與控制能力，如機器視覺與運動控制等，在工作條件高溫、雜塵等嚴苛的工廠環境，執行更多樣且多工的任務。