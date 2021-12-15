群創獨步全球智慧隱形相機 獲頒竹科創新產品獎

群創光電（3481）今（15）日宣布，智慧隱形相機液晶顯示裝置獲頒2021年「新竹科學園區優良廠商創新產品獎」，該獎項由科技部科管局為表揚園區從事創新研究、開發新產品，致力提升技術水準，強化產業競爭力之優良廠商。群創憑藉深厚研發實力，持續鑄造領先技術優勢，以產品的創新性與市場競爭優勢，深獲評審多年肯定。

群創今年獲獎為獨步全球的智慧隱形相機液晶顯示裝置，具備多項領先全球的顯示技術新應用優勢，以顛覆傳統設計的創新思維，採用無相機孔洞及無瀏海螢幕外型設計，除了擁有時尚摩登具未來感設計的美型外觀，為使用者提供更舒適的視覺體驗及感官感受；也以高屏佔比的全屏顯示器，創造更大的視野與高沉浸感，將帶動新一波前衛手機市場商機。

此外，群創秉持精進顯示技術的職人精神，此款產品採用多項專利技術，突破傳統LCD技術所面臨之困境，包括導入創新畫素設計，大幅提升相機透光率且有效消除因繞射效應導致影像模糊之問題；AI 影像還原技術，協助解決照片模糊、霧化與對比不佳之問題；創新背光系統使影像可有效穿透到達相機。

群創致力開發新世代技術，將以豐富智能顯示生活”Panel Your Future”的公司願景出發，持續精進顯示技術的研發創新，開拓新應用領域，藉由創新帶動進步，不斷推升高值化、差異化的產品，穩固顯示科技產業領先地位。