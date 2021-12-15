集邦：市場供過於求 估下季NAND Flash跌價約10~15%

根據TrendForce（集邦科技）研究顯示，隨著智慧型手機品牌廠的旺季備貨告終，加上ODM將迎接新年假期，2022年第一季將明顯迎來淡季需求調整，市場將維持供過於求的現象，價格將持續修正，預估明年首季NAND Flash價格將下跌10~15%，且應為全年跌幅最明顯的季度。

TrendForce進一步表示，綜觀NAND Flash 2021年價格走勢，原廠積極轉進更高層次的產出，供應位元增幅明顯優於需求，但由於主控IC及零組件PMIC等供應吃緊壓抑NAND Flash終端產能產出，SSD合約價格跌幅較原始預期收斂。然而，隨著2022年相關零組件供應持續改善，自明年初起NAND Flash市況持續轉明顯轉向供過於求，因此NAND Flash價格於明年第三季旺季來臨前，將持續呈現價格下行走勢。

各PC品牌廠於第四季衝刺出貨，加上商務型筆電需求強勁，使整體筆電生產量表現優於預期，總量與第三季大致持平。展望明年第一季，由於消費及教育類別為主的筆電需求減緩，將進一步導致客戶採購client SSD的策略更趨保守。而供應商供應重心持續轉進128層以上產品，為了去化更高層數產出，原廠加速推出新一代SSD產品爭搶市場，2022年client SSD平均容量將成長至567GB，且WD將加入Intel、Micron供應商之列推出QLC產品，加劇價格競爭。因此，明年首季client SSD合約價格跌勢將持續，約為5~10%。

展望明年第一季，預期蘋果的備貨動能也將顯著回落，不利於供應商的位元出貨表現，使得整體mobile類別需求更為疲弱。目前供應商的出貨主流多已進入1XX層，並將逐步於2022下半年導入1YY層產品；美光更是直接越過128層改以176層銜接96層的應用，藉由層數的持續提升，供應商的成本改善並持續增加產出位元。在供給持續增長，需求迎來淡季的狀態下，明年首季的供過於求態勢將會擴大，預估UFS產品價格跌幅將會擴大至8~13%。