TrendForce：供過於求 預估下季NAND Flash價跌10~15%

根據TrendForce研究顯示，隨著主要智慧型手機品牌廠的旺季備貨告終，加上ODM將迎接新年假期，2022年第1季將明顯迎來淡季需求調整，市場將維持供過於求的現象，價格將持續修正。

然而，PC OEMs自2021年11月上旬起基於上游半導體物料供給改善而恢復部分client SSD訂單，幫助供應商得以將庫存維持在較低水位，使得供應商降價求售的壓力並不若預期強大。因此，預估明年首季NAND Flash價格將下跌10~15%，應為全年跌幅最明顯的季度。

TrendForce進一步表示，綜觀NAND Flash 2021年價格走勢，原廠積極轉進更高層次的產出，供應位元增幅明顯優於需求，但由於主控IC及零組件PMIC等供應吃緊壓抑NAND Flash終端產能產出，SSD合約價格跌幅較原始預期收斂。然而，隨著2022年相關零組件供應持續改善，自明年初起NAND Flash市況持續轉明顯轉向供過於求，因此NAND Flash價格於明年第3季旺季來臨前，將持續呈現價格下行走勢。

各PC品牌廠於第4季衝刺出貨，加上商務型筆電需求強勁，使整體筆電生產量表現優於預期，總量與第3季大致持平。展望明年第1季，由於消費及教育類別為主的筆電需求減緩，將進一步導致客戶採購client SSD的策略更趨保守。而供應商供應重心持續轉進128層以上產品，為了去化更高層數產出，原廠加速推出新一代SSD產品爭搶市場，2022年client SSD平均容量將成長至567GB，且WD將加入Intel、Micron供應商之列推出QLC產品，加劇價格競爭。因此，明年首季client SSD合約價格跌勢將持續，約為5~10%。