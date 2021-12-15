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TOYOTA甫發表16款電動車 IKKA-KY搭上電動化熱潮

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

日系汽車零組件供應商IKKA-KY( 2250）月初公告營收時，已跟隨TOYOTA產能回復之進度，營收從9月的2.6億元谷底，重新回到3億元大關；加上因應原物料上漲，品牌汽車終端售價近期也開始陸續調漲，且終端汽車需求力道也不因車價上揚而有所下滑。因此從汽車需求面來看，IKKA後續營運將持續回溫。

而在電動車零組件發展方面，TOYOTA在12/14日表電動車戰略計畫，現場展示了未來三年預計量產16款電動車，並計畫投入8兆日圓加速電動車發展，預期在2030年前實現350萬輛電動車之銷售目標；而高階品牌LEXUS則在2035前將全面電動化。此外，TOYOTA也於北美設立電動車電池工廠，以達到協助自家電動車加速發展之目標。

IKKA公司表示，一直以來公司的產品主要均圍繞在電動車之相關零組件，透過塑膠輕量化之設計，取代金屬零件，以提高電動車之續航里程。因此包含了EPB煞車模組、電裝系統模組等，均是電動車之重要零組件；而目前正在測試或開發之次世代EPB、線傳排檔、電池冷卻模組等都是電動車應用領域之相關產品，加上汽車產品生命週期長且穩定，IKKA後續表現將有所期待。

電動車 營收

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