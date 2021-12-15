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竹科41周年慶 環球晶徐秀蘭：能見度到2024年都沒問題

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭於今(15)日表示，明年的客戶需求、訂單、產能配置與價格等大多已確定，不只全產全銷，甚至全產還不太夠銷售，連過去瓶頸增加產能的部分都計入，仍無法滿足全部客戶的需求，所以營運上持續努力改善良率與效率，試著再增加幾個百分比的產出。

徐秀蘭今日出席竹科41周年慶活動，她指出，環球晶與客戶簽訂的長約，有三年、五年到八年不等，所以2022年與2023年的能見度完全沒問題，甚至2024年也沒問題。

針對半導體供應鏈部分環節供需吃緊已有鬆動的情形，徐秀蘭說，目前沒有看到整體客戶需求變弱的跡象，部分應用需求下滑，但有些需求又上升。上游擴產幅度一直較少，現在矽晶圓業者幾乎都供不應求，環球晶也一直維持在滿載狀態。

徐秀蘭強調，環球晶的做法比較保守，基本上是若客戶沒有簽訂長約，就不會進行擴產，她比喻像是確保有人要才蓋房子，而不是蓋好房子再找客戶，從過去到現在皆是如此。

環球晶 矽晶圓

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