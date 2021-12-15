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Seagate全新企業資料儲存系統 強化整合效能

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

希捷科技（Seagate）宣布推出全新 Exos® Application Platform (AP)，其採用搭載第二代 AMD EPYC™ 處理器的全新控制器，以因應大型資料集管理往往趨於複雜、且要價高昂的狀況。此款高效率、可擴充且經濟實惠的端對端運算儲存平台，能以單一機殼提供整合式的運算和儲存能力，讓機架空間使用率、能源效率、散熱效果和儲存密度都達到最佳狀態。

隨著資料不斷加速增長，進階儲存解決方案的需求也與日俱增，並成長到前所未有的規模。Seagate 委託 IDC 研究機構進行的《Rethink Data》報告指出，未來兩年間企業資料預估會以 42.2% 的平均速度成長。IDC調查顯示，全球僅有32%的企業可用資料實際發揮功用，其餘68%完全未受利用；台灣甚至只有 30% 的資料發揮功用，剩下70%未被利用。

Seagate 系統部門資深副總裁 Ken Claffey 表示，儘管資料擁有未來潛在的龐大效益，仍經常遭到棄置，因為保留資料的成本即時可見。全新的Exos AP採用 AMD EPYC 處理器，可協助IT專業人士建置具成本效益的資料管理策略，可智慧擷取、儲存和分析現在的資料，留待未來善加利用、獲取成功。

搭載全新 AP-BV-1 控制器的 Exos AP 的產品選項，透過單一機殼便能提供優異的運算和儲存能力。藉由以雙 AMD EPYC 處理器為基礎的控制器，系統可提供高可用性或控制器分割能力，同時擁有通用控制器插槽的彈性，並可連結到其他使用相符機殼的 EXOS E SAS 擴充裝置。此架構能取得完美平衡，妥善配合現今和未來的 CPU 與硬碟容量。

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