廣明旗下達明機器人新品亮相 全面升級智慧製造

台北國際工業大展於今（15）日登場，廣明（6188）旗下全球協作機器人市佔第二的達明機器人，推出自行研發的AI智慧視覺解決方案- TM AI+，不僅可單獨使用，更可搭配達明協作機器人的內建視覺系統，解決製造業最常面臨的瑕疵檢測難題，大幅提升彈性及節省整合費用，全面升級智慧製造。此外，更展出自主移動機器人AMR (AMR-Autonomous Mobile Robot）應用，以協作手臂結合自動搬運車、機器視覺及電腦系統，等同於整合手、眼、腦、腳的智慧機械設備，為使用者帶來高彈性有效率的解決方案，已成功打入半導體、面板、電子等產業。

達明機器人涵蓋傳統機器視覺與先進AI視覺能力，能解決製造業最常面臨到的難題：包含視覺辨識，涵蓋條碼讀取、文字識別(OCR)、OK/NG圖像分類、裝配有無、料鍵盤點與瑕疵檢測等功能，透過達明機器人的工廠智能管理系統TMmanager，同時管理多支手臂的視覺任務，進行視覺判讀、檢測結果圖檔的備份與檢索，建立產品的數位檢測履歷。

達明機器人與工研院共同研發AI泛用物品取放技術，克服機器人視覺AI模型訓練需要大量高品質標記資料的瓶頸，在高度擬真的虛擬世界中自動快速產生成千上萬筆訓練標記資料讓機器人自主學習取物，大幅提升導入機器人自動化的速度以及可應用物件的泛用性，解決物流、倉儲產業多樣性產品識別與取放的難題。在合作夥伴台朔重工攤位中展出，多層式穿梭車及智慧理貨系統，由達明機器人進行倉儲料盒辨識，從事上下料取放的工作任務。

當AMR使用達明機器人導入製造業等應用時，內建智慧視覺的「眼睛」能彌補自動導引車的行走誤差，並精準定位進行快速的取放任務，提高生產稼動率，無須額外整合視覺，降低整合的時間與費用。視覺定位檢測可透過TM獨家專利TM Landmark─跨手臂點位共用套件，快速複製點位，只需要1個工作天即可快速完成上百個工作站的設定，效率提升數十倍，後續的站點維護也可大幅縮短時間。除此之外，當產線面臨人為的碰撞，或是天災地震的侵襲，皆可透過視覺定位檢測，快速恢復原先設定，避免長時間停機停線。以及當產線有變動時，例如：擴線、移線、製程設備更動，可達成快速部署，大幅度增加導入彈性與設備可利用率。

除了原有的協作機器人系列之外，達明機器人表示：我們不停研發整體解決方案，協助企業跨越自動化瓶頸，縮短與智慧製造的距離，如同這次推出的焊接機器人範例─ TM Welding operator。達明機器人專屬的焊接應用介面，幫助使用者應對不同形狀工件的焊接需求，並可與市面上常見的焊接設備如Panasonic 350VZ1 焊接機相容，並直接透過手臂的操作介面來控制，可提供給台灣及全球系統整合商，使用達明機器人開發更多焊接應用的可能性。

因應自動化解決方案不斷攀升的系統需求，特別成立達明自動化團隊，打造完整的一條龍自動化導入方案服務：從前期評估、流程設計、系統發包、在線調試及售後服務，大幅降低整合時間、人力投入成本，並建構新型態自動化整合系統協助企業產能最大化，掌握邁向工業4.0的契機。承襲達明機器人的自動化經驗，擁有上百位研發及自動化團隊的堅強後盾，以服務全球知名汽車、電子大廠的規格，提供專業自動化導入服務，全方位加值整合。