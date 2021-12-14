SEMI估台灣明年重回半導體設備銷售龍頭地位

國際半導體產業協會（SEMI）於14日公布年終整體OEM半導體設備預測報告，指出全球半導體設備銷售總額可望於今年，首次突破千億美元大關，且明年還將持續增長。以地區市場來看，中國大陸今年可望連莊半導體設備銷售市場龍頭，但台灣可望於2022年與2023年重新奪回第一名寶座。

SEMI提到，2021年全球原始設備製造商的半導體製造設備銷售總額，將創下1,030億美元的新紀錄，較去年的710 億美元大幅提升44.7％。以地區來看，中國大陸、韓國和台灣仍是2021年設備支出金額的前三位。另外，全球半導體設備市場的成長力道將持續走強，估計2022年將攀上1,140億美元新高點。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體製造設備總額超越1,000億美元，代表全球半導體產業努力擴張產能，以滿足市場強勁需求的優異成果。可預期數位基礎建設的投資將會持續，並看好2022年將在終端市場趨勢下延續增長態勢。