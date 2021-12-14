SEMI估台灣明年重回半導體設備銷售龍頭地位
國際半導體產業協會（SEMI）於14日公布年終整體OEM半導體設備預測報告，指出全球半導體設備銷售總額可望於今年，首次突破千億美元大關，且明年還將持續增長。以地區市場來看，中國大陸今年可望連莊半導體設備銷售市場龍頭，但台灣可望於2022年與2023年重新奪回第一名寶座。
SEMI提到，2021年全球原始設備製造商的半導體製造設備銷售總額，將創下1,030億美元的新紀錄，較去年的710 億美元大幅提升44.7％。以地區來看，中國大陸、韓國和台灣仍是2021年設備支出金額的前三位。另外，全球半導體設備市場的成長力道將持續走強，估計2022年將攀上1,140億美元新高點。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體製造設備總額超越1,000億美元，代表全球半導體產業努力擴張產能，以滿足市場強勁需求的優異成果。可預期數位基礎建設的投資將會持續，並看好2022年將在終端市場趨勢下延續增長態勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言