臺灣的聲音新年音樂會登場 施振榮：讓世界看見臺灣

由灣聲樂團主辦、智榮基金會共同合辦的2022《臺灣的聲音 新年音樂會》將邁入第四年舉辦，宏碁（2353）集團創辦人同時也是新年音樂會共同製作人施振榮表示，期盼將台灣的聲音用世界通用的古典音樂規格介紹給國人，也把臺灣音樂推向國際，讓世界看見台灣。

在包括宏碁、台積電（2330）、中華電信（2412）、富邦（2881）集團、新光金控（2888）、南山人壽、全聯等十多家企業力挺下，2022《臺灣的聲音 新年音樂會》即將在明年元旦再度登上國家音樂廳的舞台，透過音樂的軟實力向全世界傳播來自台灣在地的文化元素。

灣聲樂團表示，明年元旦新年音樂會演出的曲目安排，強調來自台灣多元的聲音，將以《臺灣眼世界心-環球遊記》開場，此外由鋼琴家嚴俊傑演奏《青春行草》，並第四度邀請金鐘獎金曲獎及國家文藝獎得主歌仔戲名伶唐美雲演唱《大願千秋》，以及原民美聲莊國鑫原住民舞蹈劇場一起演出《阿美族歌謠組曲》，展現台灣多元音樂曲風及文化特色。

施振榮表示，音樂是每個人生活中最頻繁接觸到的文化，《臺灣的聲音》由台灣傑出的新生代演奏家，以古典音樂做為國際溝通的語言，演奏出台灣作曲家的作品，相信不僅能提升國民的音樂素養，也藉由精緻的古典音樂演奏，讓全世界聽見台灣的聲音。

他並指出，新年音樂會每年都持續尋求突破，不斷更上層樓，也期待來自東方的《臺灣的聲音 新年音樂會》持續累積知名度與影響力，有朝一日能與西方的維也納新年音樂會齊名，讓「臺灣聲音･傳揚四海」，成為在國際上具代表性的新年音樂會之一。

《臺灣的聲音 新年音樂會》自2019年起，於元旦當天舉辦，除了第一年在戶外（大湖公園）舉辦外，明年將是第三度在國家音樂廳舉辦音樂會，2021和2022不畏疫情衝擊還是盡全力舉辦大家期盼的新年音樂會，並全程電視及網路轉播，收視率並遠超過同性質的「維也納新年音樂會」，可見國人愈來愈重視和對自身文化的認同及肯定。

施振榮身為灣聲樂團後援會會長，他也希望能號召更多粉絲加入「灣聲之友」，形成一股力量，一起支持這個努力要讓臺灣音樂元素普及化及國際化的樂團，更加關注灣聲樂團的動態，相信臺灣的聲音一定能在國際上被更多人聽見。