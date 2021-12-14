瑞鼎承銷價 暫訂308元

友達旗下驅動IC廠瑞鼎（3592）預計將於明年1月上旬掛牌，該公司於14日宣布，配合初次上市前辦理現金增資，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競拍底價訂為每股275元，依投標價格高者優先得標，公開承銷價格暫定為308元。

瑞鼎將於12月17日至21日進行競拍，27日至29日進行公開申購。友達集團目前約持有瑞鼎約18％股權。

瑞鼎累計前11月合併營收為224.82億元，年增74.5％。該公司累計前八月業績就已經超過去年業績總和，今年業績已註定續創歷史新高。法人預期，在產能支持下，瑞鼎明年業績也可望維持雙位數百分比成長。

在獲利方面，瑞鼎前三季毛利率達41.82％，獲利為30.89億元，年增幅度達5.9倍，每股純益高達46.95元，遠超過去年同期的6.85元。