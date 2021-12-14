宇瞻布局面板產業與生技藥廠自動化 迎接工業4.0浪潮

宇瞻科技（8271）積極布局智慧物聯領域，近年由自動化與AOI光學檢測領域切入，不論是在技術研發與設備開發的成熟度，或在客戶服務上皆有所斬獲；繼獲得多間生技藥廠的肯定後，近期更成功導入面板產業。宇瞻將於台北國際自動化工業大展，展示結合AI與AOI光學檢測的自動化解決方案，藉由實際客製設備機台的案例，展現出宇瞻自動化光學檢測系統的實力，並可提供ODM設計開發服務。

在面板產業自動化檢測系統的開發上，宇瞻自動化光學檢測設備，可結合獨家榮獲台灣精品獎的光學儀器，透過輝度計與CCD鏡頭互補，大幅提高檢測的廣度；並能視工廠需求提供三軸或五軸自動化方案，廣泛應用於不同尺寸的面板，小至穿戴型裝置的微型面板，大至戶外用的超大型Mini LED廣告螢幕，皆能提供高精度的瑕疵檢測。針對面板產業的光學材料，包括增亮膜、偏光板、導光板、濾光片等，宇瞻亦開發出適合的自動化檢測設備，有效確保出廠的每一片面板皆為高品質、零瑕疵。

宇瞻智慧物聯團隊自行開發的檢測軟體，可依市場需求提供客製化服務，並且保留智慧升級的彈性，不論是初步踏入智慧化領域的廠商，或已是高智慧化工廠皆可適用；另外亦能整合廠商的生產系統，針對每片面板提供生產履歷，完成資料庫溯源系統；未來更可透過大數據進行人工智慧學習，邁入資料探勘與AI預測的新紀元。