女媧創造機器人應用 奪高通台灣創新競賽首獎

晶片大廠高通於今（14）日宣布第三屆「高通台灣創新競賽」優勝名單，第一名由女媧創造（NUWA Robotics）贏得，並可獲12.5萬美元獎金。另外，聿信醫療（Heroic-Faith ）、奧榮科技（AVILON）分列第二名與第三名，各獲得10萬美元、7.5萬美元獎金。

高通表示，女媧創造致力於機器人軟硬體及應用工具開發，提供智慧陪伴型機器人及機器人相關應用工具。女媧創造從陪伴型機器人產品開始，此次參賽透過搭載高通機器人RB5平台及高通技術支援，運用5G連網、終端AI、機器學習、異質運算與智慧傳感能力，把產品升級成為高度客製的行動服務型機器人，為不同場域、不同需求的客戶，提供軟硬體兼具、可客製化、創新的完整解決方案，為5G商用服務開創新局，極具潛力。

至於聿信醫療，則是專注於開發重症領域與呼吸監測的新創醫材科技公司，研發「即時呼吸聽診監測儀」，將呼吸音轉換成數位化資料，可用於麻醉呼吸監視、呼吸中止辨別等情境。在7個月QITC育成計畫中，該公司運用高通5G行動平台，強化「即時呼吸聽診監測儀」，經由AI判別與監控，並透過5G及時通知醫生，不論在診間、手術台上或遠距，都能即時掌握病患狀況，是遠距醫療、智慧醫療的關鍵創新應用。

同時，高通提到，奧榮科技提供自主無人機與機隊管理解決方案，打造各式自動化無人機系統，將無人機應用導入各行各業。奧榮成功搭載最新高通Flight RB5 5G平台，提升商業用、工業用無人機在室內定位、路徑規畫和障礙物迴避等智慧功能。透過搭載高通 Flight RB5 5G平台，無人機可自主執行室內自動駕駛、精確著陸，並能透過5G傳輸清晰的4K視頻提供更多細部資訊，可應用在各種室內環境，例如工廠檢驗和倉庫庫存管理，有助擴大無人機商業運用範疇。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，隨著5G商業發展逐步深化，可看到企業不斷加速數位化轉型，越來越多的智慧邊緣終端連接至雲端，這個推動全球創新的大趨勢，也展現在今年高通台灣創新競賽入圍及優勝團隊的產品上。今年多數入圍團隊都運用到5G、AI、物聯網技術，產品包括智慧醫療、智慧城市、無人機、機器人等，更有多家提供的產品是協助企業數位轉型的解決方案，充份反映台灣新創團隊在技術及市場掌握上，相當具競爭力。