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鈺立微電子推XR泛現實技術 應用於脊椎微創內視鏡系統

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

泛現實技術(XR)可以稱之為擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)和混合現實(MR)的總稱。鈺創（5351）轉投資的鈺立微電子早年即投入XR產業，為數個世界級XR產業之硬體產品的技術合作方與晶片供應商，當一般人對XR仍停留在虛擬世界玩家應用時，鈺立微電子在明年初將登場的CES展會上，將展出Life with 3D生活型態，結合數家產業生態鏈合作夥伴發表生活及醫療3D電腦視覺參考設計、產品及解決方案。

鈺立微推出的Life with 3D應用包括：脊椎微創內視鏡系統、智能跟隨手推車、健身用魔鏡、咖啡現沖機器手臂等，讓消費者感受到XR不再虛擬甚或遙遠，原來Life with 3D就在你我日常生活周遭。

自動化、非接觸式與新型互動型態以醫療脊椎微創內視鏡導入3D立體視覺，其內建雙目3D彩色圖像扭曲校正處理晶片組平台–eSP777影像處理控制器ICs，對終端之AI推理(AI Inference)、達成圖像精細化(Image Refined)，並結合3D 1080P Depthmap，形成高質量3D點雲圖像，大幅提升3D影像辨識度，讓近乎苛求之醫療級3D電腦視覺應用更趨於完美。

另eSP777 雙魚眼3D彩色圖像扭曲校正處理晶片組平台，內建緩衝DRAM裸晶KGD，可做180度去扭曲處理(Dewarping)與校正，透過有線或無線傳輸，可遠端呈現這種複製物件/場景，實現3D Genuine Hologram效果，可供作AR擴增實境及3D場景重建，深具成本優勢。

晶片 擴增實境

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