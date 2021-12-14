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鈺群科技攜手鈺創科技 領先推出OIAC光纖線纜

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

看準主機端與裝置端USB4與Thunderbolt4升級所帶動之連接器/傳輸線材產品成長契機，鈺群科技及鈺創科技（5351）領先推出USB Type-C主動式傳輸線之E-Marker IC解決方案 EJ903，領先應用於USB 3.2 OIAC (Optically Isolated Active Cable)光纖線纜及USB4 Re-Driver Active Cable等多款USB Type-C 主動式傳輸線方案，消費者使用時能輕易掌握到Type-C線纜之支援能力及速度，一條Type-C線纜能滿足所有應用，大幅提升使用者體驗。

鈺創科技表示，EJ903業已支援銅線傳導介質之Thunderbolt 3/4，鈺群科技/鈺創科技攜手再提出以光纖為傳導介質之新一代的光纖纜線應用方案- OIAC (Optically Isolated Active Cable)光纖線纜解決方案，其為目前市場上最快支援USB-IF新OIAC規範之解決方案，配搭E-Marker- IC EJ903及PD傳輸控制IC-EJ899T，讓主機端與裝置端口之傳輸Display AV及Data溝通無虞，目前OIAC線材長度達30米，符合當前定義最高USB3.2 Gen2規格之10 Gbps傳輸速率，目前已獲國際客戶採用主要應用於大空間之視訊會議，預計將於 2022 年春季上市。

因應大量傳輸及資訊數位化的時代，高速資料傳輸已成為不可或缺的主流趨勢，鈺群科技/鈺創科技長期致力於高速傳輸介面技術的研發，繼國內外廠商率先導入應用於USB4 Passive Cable E-marker傳輸線控制IC之外，目前領先推出全球首件USB4 Re-driver Active Cable Solution: USB4™ E-Marker傳輸線控制IC–EJ903+ Lerain USB4 Re-driver IC，目前實現高達 40Gbps 的傳輸速率，為全球的客戶提供更完整的高速傳輸解決方案。

USB 傳輸線

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