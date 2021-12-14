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鈺創推動記憶體異質整合 創造多元創新記憶體解決方案

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

在摩爾定律後，異質整合已被視為下一個延續半導體產業發展的動能。鈺創科技（5351）身為業內少數兼具記憶體與邏輯能力的IC設計廠商，近年已陸續布局多項記憶體創新解決方案的技術開發，積極推動將記憶體產品異質整合落實於人工智慧(AI)、5G、雲端運算、車用等重要新興領域。

針對人工智慧(AI)時代的大量微型終端裝置之需求，鈺創擁有目前體積最小又可同時支援高頻寬的RPC® DRAM，是全球第一顆採用WLCSP微型封裝技術的DRAM產品，並兼具成本與功耗的雙重優勢，適用領域包括各類穿戴式裝置與移動裝置上的微型AI攝影機等。而觀察到客戶在產品使用上的需求，鈺創亦開啟新型商業模式，設計出Controller + DRAM的完整方案。

除了積極投入上述新興領域的記憶體開發，鈺創持續深耕於利基型記憶體，近期透過DRAM電路設計研發出KOOLDRAMTM產品，可在符合JEDEC標準定義下大幅延長DRAM資料的保存時間(Retention time)，對於車用及KGD等高溫應用領域尤其能明顯感受到整體DRAM效能的提升。

目前鈺創旗下的專精型DRAM產品規格包括SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4與LP DDR2，輸出入位元數自4到64位元，容量涵蓋16Mb至8Gb，其中的DDR2、DDR3與DDR4高容量產品皆導入2x奈米先進製程量產。鈺創科技的512Mb DDR2、512Mb DDR3、1Gb DDR3與2Gb DDR3已被智慧音箱、機器人等AI終端裝置的知名品牌採用。

而在行動式記憶體部分，鈺創科技的256Mb LPDDR2產品具有低功耗與32 I/O的規格，不僅適用於4K顯示器的控制晶片，亦能整合於360度攝影機內支援高解析度的3D立體影像錄影，為使用者提供具體鮮明且身歷其境的影像。此外，鈺創科技對於閘道器應用，擁有完整的DDR2/DDR3/DDR4 SDRAM與SPI NAND記憶體方案，藉由通過國內外主要通訊晶片廠家平台的驗證，持續供貨給主要客戶。

DRAM 鈺創

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