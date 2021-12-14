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凌華展現整合優勢 偕同生態圈夥伴推動智慧工廠自主化

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠凌華（6166）將於2021年12月15～18日在台北國際自動化工業大展以「軟硬兼施 打造機器自主化智慧工廠」為主軸，展現其邊緣運算系統軟硬整合優勢。從機器學習到AI深度學習、從自動控制到自主化人機協作，凌華科技憑藉著多年來在邊緣運算的成功經驗，搭配自主開發軟體，結合生態圈夥伴的應用專業，包括友達光電（2409）、友達數位、工研院、思渤以及巨克富、新金寶等，共同展示合作實績，協助產業加速實現智慧製造。

凌華科技全新SoftEtherCAT軟體，型塑了新一代軟體定義控制器的標準，為EtherCAT控制系統加入新選擇。搭載SoftEtherCAT軟體的Edge Controller系統，使用者無須透過EtherCAT主控卡，即可執行運動控制，不僅增加了空間配置的彈性，更可降低總體持有成本，支援更多軸數，效能更佳。另外，凌華科技高速軟著陸取放解決方案則是透過EtherCAT運動控制卡，即使在高速運動下進行調整模式，面對較為脆弱的待測物件在壓力下進行取放，仍然可以實現極精密的運動控制。

產線導入AMR 加入智慧化行列 此次凌華科技邀請友達光電及新金寶展出的ROS 2機器人解決方案，讓客戶能以最小投資，來開發複雜的機器人應用，產品設計上可依照客戶使用情境的需求，快速地與機器手臂或是其他模組結合，進而享受各種AI引擎、開發環境、靈活的硬體系統，以及數據發送服務等。

根據IDC預估，到2024年有50% 的重複性結構化事務，將可實現全面自動化，在未來 10 年內，達到人類僅需在旁監督，機器能自行進行動作，並自主判斷事務執行方式的產業運作目標。預期製造業、零售業、醫療產業將是最大受益，逐步邁向全自動化，並創造更多產業發展機會，緩解缺工、經驗傳承等問題。

凌華 軟體

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