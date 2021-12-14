談話全文／英特爾CEO基辛格抵台 強調與台積電是長期深遠關係

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）昨晚搭乘專機抵台，預計今日與台積電高層會商，並與台積電簽訂先進製程協議。基辛格透過預錄影片向台灣媒體、供應鏈表達他此行來台的目的與他接任執行長肩負全球供應鏈的平衡，這也是他推動要在多元區域建立工廠的原因。

基辛格昨晚間搭私人專機抵達台灣。並從環宇商務中心，採「經濟泡泡」專案模式入境，直接前往飯店。

基辛格在因入住飯店後即不能再外出，近日將會與台積電等供應鏈會面，預料近日將安排與未來重要合作夥伴台積電高層直接在入住的飯店會商，外界推測 應敲定台積電最先進的3奈米製程合作計畫 。

以下是基辛格談話全文：

正如您曾聽我分享過的，新冠疫情加速了一切數位化的過程，刺激了快速的創新和前所未見的工作、學習和互動模式。這種轉變為半導體的需求帶來爆炸性成長，而半導體對今日的經濟脈動更顯重要。

而處於數位化革新的中心正是台灣，台灣擁有一個完整豐沛的、充滿活力的生態系，將科技、文化、商業和競爭的能量交織在一起，成為我們產業的關鍵樞紐之一。在過去的數十年裡，台灣創造了令人驚豔的輝煌成果！

台灣同時也是一千多名英特爾優秀員工的家鄉，他們在過去36年裡與我們在台灣的客戶和合作夥伴緊密合作，為大家提供領先卓越的產品。

在這些夥伴關係中，我想提到的是我們與台積電的長期深遠關係。台積電在許多方面協助英特爾公司與這個產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品。台積電所獲得的成就，真的很了不起。

今日，半導體比以往任何時刻都更受人關注。沒有半導體，萬物都會停止運作。我們都在努力解決晶片短缺問題，這不僅突顯了半導體的重要，也突顯了供應鏈的重要性。我們 – 半導體產業 – 需要找到一個全球性的解決方案，以滿足對我們技術的驚人需求。

我們必須更快地建造工廠，以更高的良率運作、安裝更多的設備，並在過程中考量到全球供應鏈的未來平衡。

這意味著要在多元地理區域建立工廠，包括在台灣、和世界各地其他關鍵地點。這將讓我們擁有兼具安全性和彈性的供應鏈，以滿足持續成長和創新的需求。

當我在10個月前接任這家指標性企業的執行長一職時，我誓言不僅要讓這家公司得以重返榮耀，也要讓它在解決晶片短缺問題中扮演重要角色。我們的目標是確保全球和國家的創新引擎，在未來幾十年都能夠保持健全的發展。

這就是為什麼我們持續投資、打造英特爾全球製造網絡的原因，包括計劃在美國和歐洲的重大新投資。我們也將繼續在台灣投資，在這個表現優異的生態系基礎上推動更多創新。

英特爾期待在台灣繼續深耕、努力，因為我們在台灣的員工和生態系合作夥伴，不論對英特爾、對科技產業、對世界都是至關重要的。

感謝您們在2021年的夥伴關係與支持。我期待在未來的一年裡能與各位繼續合作，齊心推動更多創新。