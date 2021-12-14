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世界節能日 矽品協助偏鄉校園執行LED燈汰換計畫

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台中市偏鄉和平區和平國小與矽品精密合作校園LED燈汰換計畫，全面汰換國小校區老舊燈具，有效降低學校電費外，主要保護孩子視力以防止傳統燈具常有的昏暗與眩光問題，提供一個優質明亮的學習環境。適逢12/14(二)世界節能日，透過實例結合2050淨零碳排時事，將節能減碳的精神點亮偏鄉孩子的未來希望，亦讓守護地球從小開始。

因應極端氣候對人類所帶來的威脅，包括台灣在內，全球已有128個國家宣示2050年達成淨零碳排來減緩氣候變遷，節能減碳為半導體產業近年推行環境永續之首要課題，矽品精密早在2007年就啟動節電措施，2013年開始導入ISO 50001能源管理系統，持續在生產與廠務設備提升能源使用效率，透過數據量化分析出關鍵排放源為電力耗用，並針對節能進行有組織且持續性的對策改善，2020年總節電量28,179仟度，節電量相當於14,343公噸碳排放量，約為37座大安森林公園碳吸收量。

矽品精密環安衛莊欽傑處長表示，校園LED燈汰換是一個長期執行的計畫，未來優先以偏鄉小學作為服務對象，並將偕同專業人員到學校現場勘查學生主要活動區域的照明狀況，並與校方共同規劃燈具的汰換。

今年6月疫情期間和平國小有一半學童因各種因素須到校上課，但缺乏電腦而影響學習，矽品精密得知後於3天內快速捐贈全新平板電腦到校，解決同學學習問題；但此同時，矽品發現校區有著照明不足的問題，因此將校園LED燈汰換計畫的首站選定在和平國小，除了拆除老舊燈具外，更趁機重新檢查照明設備的電力線路狀況，確認都沒問題後，再依照計劃安裝新燈具及調整照明方向。

矽品 偏鄉 節電

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