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亞太電信前進智慧製造展 2021台北國際自動化工業大展

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠端作業及自動化需求提升，催化全球企業數位轉型速度，2025年全球智慧製造市場規模可望達4,500億美元。亞太電信（3682）瞄準此波商機，參與年度最大智慧製造展覽「2021台北國際自動化工業大展」，展示「AMR自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot, AMR）」、「機器手臂」及「承攬商管理系統」應用，高度展現5G資通訊核心技術與垂直應用整合的成果。

展覽於明（15）日展開，為期4天，亞太電信將於台北南港展覽館2館1樓Q613攤位展出多項智慧製造創新應用，提供民眾免費互動體驗，親身感受高科技為生活帶來的便利性。

亞太電信表示，本次展出的AMR自主移動機器人結合機器手臂應用，由亞太電信進行應用整合，國立台灣大學羅仁權講座教授「智慧機器人及自動化實驗室」進行技術指導，可因應於不同產業需求執行任務，針對重複性高的作業，有效解決人力不足問題，同時降低產線出錯率，提升產線效益。現場同步展出「承攬商管理系統」應用，結合人臉辨識技術與卡證，取代傳統人工紙本作業，運用零接觸方式管控進出廠區的人員，大幅提升管理效率。

亞太電信指出，5G承載數位匯流應用生態系的發展。亞太電信擁有AOI瑕疵檢測、M2M機聯網、AMR智慧搬運、智慧倉儲等多元智慧製造解決方案，根據客戶需求，從規劃、建置、訓練到維護，提供一站式客製化服務，協助製造業智慧化升級。亞太電信將持續厚植5G技術能量及建構系統試煉平台，逐步複製產業經驗，建構5G產業生態系，加速實現5G智慧生活。

亞太電信 5G 機器人

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