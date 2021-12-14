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研華攜手行業夥伴 參加台北自動化工業大展

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）以「攜手產業夥伴　引領AIoT數位創新」為題，攜手銳鼎、達易、偲倢科技、凌群科技、環研智聯、工研院和邑控科技等行業共創夥伴，於2021年台北自動化工業大展（Taipei Automation 2021）共同展示智慧工廠、智慧機械設備，及環境能源管理等三大領域完整解決方案，助力推動台灣中小企業數位轉型。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠表示，新冠肺炎疫情衝擊全球產業，讓許多企業不得不正視數位轉型的必要性，尤其製造業更積極引進各項智慧科技應用，希望能降低成本、提高生產效率，進而在後疫情時代搶得先機。而為能加速製造業者透過智慧化與自動化進行數位轉型，今年特別鎖定智慧工廠、智慧機械設備，及環境能源管理等三大領域，提供結合產業專業知識（Domain Know-how）與軟硬體設備的完整解決方案，一次滿足製造業各式轉型需求。

這次展出的內容，有智慧工廠、智慧機械設備、環境與能源等。研華一直以來致力實踐「智能地球推手」的企業願景，並藉由多年自身產業經驗以及與台灣在地行業夥伴合作，積極以共創模式協同建構各行業生態體系，發展廠內實例落地應用。延續過往模式，今年研華與多家行業夥伴攜手合展，包含與偲倢科技與凌群科技展示AI、設備運維解決方案；與攜手銳鼎科技、達易智造針對在流程式和離散式製造，展出智慧工廠等數位轉型方案；在環境與能源，則聯手環研智聯、工研院和邑控科技等產業夥伴，透過AIoT核心技術提供綠電、再生能源和水務等相關應用方案。

智慧機械 研華 製造業

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