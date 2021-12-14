英特爾基辛格盛讚台積電成就 強調續打造全球製造網絡

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)於昨(13日)晚抵台，他透露這次因防疫規範，僅會與少數人見面，因此發布預錄影片，其中特別盛讚台積電（2330）的成就，也強調英特爾將持續打造全球製造網絡，並繼續在台灣投資。

基辛格指出，很高興能回到台灣這個曾造訪多次的地方，只是受到疫情影響，在他擔任英特爾執行長後，直到現在才有機會回到這裡。由於該公司非常重視防疫相關安全規範及措施，因此這次來台僅能與少數人見到面，這也是為什麼他先錄製簡短影片來分享想法。

基辛格認為，新冠肺炎疫情加速一切數位化過程，刺激了快速創新和前所未見的工作、學習和互動模式。這種轉變為半導體需求帶來爆炸性成長，而半導體對今日的經濟脈動更顯重要。

他表示，台灣處於數位化革新的中心，台灣擁有完整豐沛的、充滿活力的生態系，將科技、文化、商業和競爭的能量交織在一起，成為產業的關鍵樞紐之一。在過去的數十年裡，台灣創造了令人驚豔的輝煌成果。 台灣同時也是1,000多名英特爾優秀員工的家鄉，在過去36年裡與台灣的客戶和合作夥伴緊密合作，提供領先卓越的產品。

在這些夥伴關係中，基辛格特別想提到的是與台積電的長期深遠關係。台積電在許多方面協助英特爾與產業釋放了晶片的可能性，創造前所未見的產品。台積電所獲得的成就，真的很了不起。

他強調，今日半導體比以往任何時刻都更受人關注。沒有半導體，萬物都會停止運作。我們都在努力解決晶片短缺問題，這不僅突顯了半導體的重要，也突顯供應鏈的重要性。半導體產業需要找到一個全球性的解決方案，以滿足對技術的驚人需求。

基辛格認為，該公司必須更快地建造工廠，以更高良率運作、安裝更多設備，並在過程中考量到全球供應鏈的未來平衡。這意味著要在多元地理區域建立工廠，包括在台灣、和世界各地其他關鍵地點。這將使其擁有兼具安全性和彈性的供應鏈，以滿足持續成長和創新的需求。

他說，當他在10個月前接任這家指標性企業的執行長一職時，誓言不僅要讓這家公司得以重返榮耀，也要讓它在解決晶片短缺問題中扮演重要角色。目標是確保全球和國家的創新引擎，在未來幾十年都能夠保持健全的發展。這就是為什麼英特爾持續投資、打造全球製造網絡的原因，包括計劃在美國和歐洲的重大新投資，也將繼續在台灣投資，在這個表現優異的生態系基礎上推動更多創新。

基辛格指出，英特爾期待在台灣繼續深耕、努力，因為在台灣的員工和生態系合作夥伴，不論對英特爾、對科技產業、對世界都至關重要。期待在未來的一年裡能與大家繼續合作，齊心推動更多創新。