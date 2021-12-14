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中科前10月營業額8,430.54億 創同期新高全年可望破兆

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
中科前10月營業額8,430.54億元，創歷年同期新高，全年可望破兆。記者宋健生/攝影
中科前10月營業額8,430.54億元，創歷年同期新高，全年可望破兆。記者宋健生/攝影

中科管理局今(14)日公布，今年前10月中科廠商營業額達8,430.54億元，較去年同期7,702.52億元成長9.4％，再創歷年同期新高。以中科往年第4季進入出貨旺季來看，今年全年營業額可望正式突破兆元大關。

其中，積體電路產業營業額6,497.12億元最高，占比達77.0％；光電產業1,553.49億元次之，約占18.4％；精密機械產業246.44億元，約占2.9％。

就園區主要產業分析，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長4.6%。

光電產業在連續3年衰退後，隨著宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED技術商用化等因素帶動下，營業額大幅成長30.3%。

精密機械產業則因歐美家庭裝修需求增加，營業額成長23.9%；另外，生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長16.9%。

今年前11月進出口貿易總額達7,235.57億元，出口值大於進口值，出超達3,616.57億元，其中出口額5,426.07億元，較2020年同期成長10.4%，進口額1,809.5億元，較2020年同期成長42.4%。

展望第4季，全球經濟仍面臨變種病毒威脅，但隨著疫苗施打率提升，全球景氣回溫帶動終端需求擴張，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求續增，晶片及面板等相關產業鏈產品訂單需求暢旺，促使園區六大產業營收成長，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，可望持續推升中科營業額再創新高。

中部科學園區今年前10月營業額統計。資料來源：中科管理局
中部科學園區今年前10月營業額統計。資料來源：中科管理局

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