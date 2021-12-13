英特爾執行長基辛格晚間搭私人專機抵台

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）已於今日晚間搭私人專機抵達台灣。並從環宇商務中心，採「經濟泡泡」專案模式入境，直接前往飯店。

據了解，基辛格在入住飯店後即不能再外出，預料近日將安排與未來重要合作夥伴台積電高層等人，直接在入住的飯店會商，基辛格親自來台應是敲定台積電最先進的3奈米製程合作計畫 。

經濟部部長王美花稍早證實，基辛格是循「經濟泡泡」模式來台且已經核定，將採取在不能離開飯店隔離的方式進行會面。王美花並表示，基辛格來台採企業專案申請，純粹是企業行為，她則不會與基辛格見面。

基辛格過去曾多次來台，但這次是他擔任英特爾執行長後首次來台。

消息人士透露，基辛格此次來台，將會與其重要供應鏈廠商高層會面，包括台積電。

英特爾曾多次強調，台灣是英特爾眾多重要的客戶、供應商，以及員工的所在地，尤其半導體影響今日全球經濟脈動，供應鏈在多元地理區域布局至關重要，期許持續不懈在台灣保持強大的影響力。