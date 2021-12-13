數位轉型學詹文男與流行音樂中心黃韻玲深入對談

前資策會產業情報研究所(MIC)所長詹文男，半年前創辦『數位轉型學院』，已經訪問過多位產業界傑出人士。包括：緯創資通（3231）副董事長黃柏溥、台灣科技大學教授盧希鵬、中華民國軟體協會理事長沈柏延、財經節目主持人夏韻芬、工業局局長呂正華、曼都集團董事長賴淑芬、阿瘦皮鞋董事長羅榮岳、摩斯漢堡董事長林建元、城邦集團執行長何飛鵬、大同公司（2371）總經理何春盛、佳世達智能事業群總經理李昌鴻。

詹文男院長表示，數位轉型是目前產政學研界討論最熱門的話題之一。如何加速數位轉型，以協助產業度過疫情寒冬，掌握可能的商業契機，是目前產業發展的要務。他說目前訪問的大咖已經從頭(曼都集團)到腳(阿瘦皮鞋)，2021年底最後兩集也將從財經界擴展到流行音樂圈，受訪的對象是去年甫上任的台北流行音樂中心(下稱北流)董事長黃韻玲。

訪問當天，詹文男院長一行人到達北流，由於助理聯絡的失誤，黃韻玲以為是平面專訪沒有化妝，看到有攝影機，馬上說沒問題，給我10分鐘，立刻回辦公室變裝，工作人員同時在北流錄製Podcasts的場地擺好機位。詹文男院長親眼見證了黃韻玲董事長親和力和快速的應變能力。

詹文男院長用「從小聽小玲的歌長大」做開場，介紹出道早並且橫跨影、歌、視多元表演、創作的黃韻玲董事長。黃韻玲1979年未達年齡勇闖金韻獎，開啟她一生創作和歌手之路，多次入圍三金(金鐘、金馬、金曲)，2019年得到金音獎《特別貢獻獎》，業界稱她『音樂精靈』，現在更是從「小玲姊」、「小玲老師」斜槓擔任「董事長」，她不但要處理行政事務，還要自負北流的盈虧，壓力不小。

黃韻玲提到流行音樂最大的衝擊原以為是載體的改變，從黑膠的消失、CD的崛起，卡帶消失，到數位上線，科技的進步讓所有的事情變快，也把創意用更好的方式記錄下來，創意的獨特性變成很重要。

從音樂產業的角度看數位科技的變化，黃韻玲表示，因為載體的改變，創作人的利益被大量瓜分出去。在這個時代推動音樂作品，除了創意，應該有些新的合作模式。過去要捧紅一個人，砸錢買電視、電台、報紙廣告，就能被看見。而現在需要靠更多的業界合作、通路推廣，藝人和作品才能被看見。

流行音樂就是要帶領流行，滿滿的創意。沒有人願意被貼上很像誰的標籤。詹院長提到，高科技產業的產品生命週期很短，戲稱633。意指開發產品6個月，銷售3個月，清庫存3個月，現在更快，已經變成321，半年就結案。黃韻玲表示流行音樂更快速，尤其是現在，過去還會鋪排前奏，現在的作品常常要一擊就命中。

黃韻玲寫過上千首的歌曲，經歷過歌曲都被排在黑膠和卡帶b6的過程，也曾經對自己的歌無法進入錢櫃排行榜感到懷疑人生。於是她每週都去KTV，把排行榜的歌每首歌都點來唱一遍，終於得到啟示，交出《咖啡》給張學友主唱，還拍成MV。努力研究的成果就是寫出許多膾炙人口的好歌。詹院長稱她是『只有累積，沒有奇蹟。』的最佳代言人。

訪談中提到，從小就想寫歌給鳳飛飛，小時候多次去鳳飛飛家按門鈴，被鳳媽媽趕出來的糗事，一方面棄而不捨的找盡機會要跟鳳飛飛接觸，另一方面又找同學來家裡演出她寫的劇本或是歌唱比賽。恰巧詹院長的偶像也是鳳飛飛，他笑說以前只是夢想能跟鳳飛飛拍張照，沒想到黃韻玲已經超前部署的要寫歌給她唱，對於黃董事長的勇氣和行動力加以讚賞。

面臨數位海嘯，流行音樂產業如何數位轉型？音樂人，如何運用數位工具來多元創新？數位轉型學院院長詹文男vs北流行音樂中心董事長的黃韻玲，實際的案例舉證，妙語如珠的對話內容，即將在12月16、30日(星期四)分兩集在數位轉型學院播出。請搜尋FB『數位轉型學院』，免費參加學院及活動。