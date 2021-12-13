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鴻海工業富聯以97億元投資私募基金 鎖定高端精密製造

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）今 （13） 日公告，子公司工業富聯斥資人民幣 22.2 億元（約新台幣 97 億元），投資私募基金晟豐 （廣州） 產業投資合夥企業 （有限合夥），該基金未來將對高端精密製造產業項目進行投資。

據了解，晟豐 （廣州） 產業投資的基金規模為人民幣 33.31 億元（約新台幣 145.5 億元），工業富聯出資比例為 66.65%，其餘合夥人則包括北京智路資產管理、東莞科技創新金融集團，以及珠海發展投資基金。

而晟豐 （廣州） 產業投資未來擬與其他主體，共同投資廣大融智 （廣東） 現代產業發展有限公司，並透過廣大融智對高端精密製造產業專案進行投資，實現投資收益。

工業富聯近半年來動作頻頻，挾豐沛資金及技術整合能力，快速切入新能源車元宇宙、5G與人工智慧（AI）等未來關鍵賽道，未來這些新興產業，都必須利用精密製造的能力，使得工業富聯因此預作準備。

工業富聯雖然是蘋果主力供應商之一，但早已發展出5G應用、車聯網、雲計算、智能家居、穿戴裝置、工業互聯網等全方面的科技應用。

2021年8月時工業富聯公告參與東南數位化轉型投資基金，探索半導體的投資機會，以及與創新金屬策略聯盟，致力新能源車減重商機；9月時再以子公司收購恒驅電機63%股權，該公司主要產品為無刷電機馬達，為新能源車發展的關鍵要件；同時，還參與投資思靈機器人，加深3C精密、新能源車產業鏈等領域的機會。

2021年12月工業富聯再收購鴻海全資子公司蘭考裕富精密科技，將研發玻璃+金屬的新型解決方案，鎖定智慧穿戴、擴增實境、電動車等應用，強化機構件業務及電動車產業鏈。

可以看出，工業富聯投資項目十分多元，但都是為了切入未來關鍵產業提前布局，尤其針對元宇宙之基礎建設，以及新能源車的整合商機，更是進行專利布局多年，目前已握有包括中、美、德、法、日在內的13個國家及地區近5，000件專利。

工業富聯不再定位為傳統EMS廠，而是朝向科技服務快速轉型，這也符合鴻海集團數位轉型的戰略目標。外資也看好工業富聯在企業元宇宙、工業元宇宙及社會元宇宙三大領域的布局，維持買入評等。

鴻海 工業富聯 元宇宙 互聯網 新能源車

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