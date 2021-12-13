敦泰勇奪GSA 2021年最佳財務管理半導體公司獎殊榮

全球半導體聯盟(GSA)2021年度頒獎典禮於日前在美國加州透過線上舉辦，公布最終獲獎名單。 驅動IC大廠敦泰（3545）脫穎而出，在不超過 10 億美元營收的企業範疇中，榮膺「最佳財務管理半導體公司獎 (Best Financially Managed Company)」，與聯發科並列今年度兩間獲獎的亞洲半導體企業。

敦泰於二個月前即被通知已提名進入 GSA 決選名單，唯最終獲選與否，須待頒獎典禮當天 方能揭曉。引領期盼的過程，有如半導體界的奧斯卡金像獎般振奮人心。

此次頒獎典禮線上有上千名與會者參與盛會，GSA 對敦泰電子致力提供多元的人機介面解決方 案，並於 IDC(TDDI)應用保持先驅者地位的現況做了介紹。

敦泰董事長胡正大代表公司於線上接受這份榮譽。他在獲獎致詞中，除了對 GSA 評選 團隊致上誠摯的謝意外，並表示，「公司今年不論在業績還是獲利上的表現都提升到更高的層次， 這個成就不是來自一個人，而是公司全體員工努力的成果。」對公司來說，有幸獲得 GSA 這個 國際級單位提名的殊榮，就是對企業永續經營最有力的鼓勵與肯定。

敦泰從2020年第2季度新冠肺炎疫情的低點開始，拼搏求變，於逆境中煥發新生。不僅交出 連續五個季度營收成長的亮眼成績單外，更於 2021 年第3季創下單季營收歷史新高的佳績。

展望未來，公司將持續投入研發資源，進行多元的產品佈局。除了在專精的 LCD IDC (TDDI)領 域，領先同業將技術應用至車用及工控等成長動能強勁的市場外，也積極開發 AMOLED 觸控及 驅動 IC 晶片。期許持續透過卓越的創新和優異的產品表現為全球半導體產業貢獻一己之力，穩 健經營，以回饋全球客戶和投資者的支援與信任。