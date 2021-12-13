鴻海旗下工業富聯 投97億元成立私募基金

白色巨塔利潤誘人，讓長年在紅海打滾的電子業大咖備感振奮，另一個讓他們奮起的理由，也在於，科技與醫療可以相輔相成，舉例來說，Google在智慧眼鏡上的開發，雖然暫告一段落，但眼睛可以透露的健康訊息，取代侵入性檢測的商機，卻仍持續吸引著Google。

2021-12-13 17:34