鴻海旗下工業富聯 投97億元成立私募基金
鴻海（2317）今（13）日公告，代子公司富士康工業互聯網股份有限公司（FII，工業富聯），投資私募基金晟豐（廣州）產業投資合夥企業（有限合夥），金額為22.2億元人民幣，約新台幣97億元，持股比例為66.65%。
鴻海指出，取得或處分之具體目的或用途為長期投資。
此外，根據中國大陸媒體報導，12月8日時晟豐（廣州）產業投資合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人為北京智路資產管理有限公司，注冊資本為33.31億人民幣，經營範圍包括以自有資金從事投資活動。合夥人訊息顯示，該公司由富士康工業互聯網股份有限公司、珠海發展投資基金（有限合夥）等共同持股，對高端精密製造產業項目進行投資。
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