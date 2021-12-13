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聯發科技落實在地關懷 獨家贊助清大女籃校隊

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

聯發科（2454）今表示，該公司志工社「閱讀寫作教育計畫」今年已進入第四年，由員工自行研發教材及活潑有趣的教學方式，增進竹苗地區及偏遠小學學生閱讀與寫作的能力，過去三年已經輔導585位學童及出版第三本年度作品集，今年110上學期更擴大服務學校至15所、加入陽交大服務學程，並發展線上公益寫作平台，讓寫作與指導更有效率。

此外，聯發科致力在地回饋，今年亦首度獨家贊助清華大學女子籃球隊，提供三年100萬元的訓練費用，支持球隊展現熱血拚勁，擴散國內健康運動風氣。

聯發科表示，公司重視社會參與，除了透過近年舉辦的智在家鄉數位社會創新競賽鼓勵社會大眾「為家鄉做一件事」，四屆已徵得超過1,500件愛鄉計畫，公司內部也充滿利他文化。

聯發科表示，員工主動參與的志工社服務面向多元，其中「閱讀寫作教育計畫」由聯發科技員工於工作之餘創辦，結合數理訓練的邏輯以及對寫作的熱愛，自編教案，研發以遊戲化的寫作教學，深入各校引導孩子觀察、發想，讓寫作變好玩。過去三年已經輔導585位學童，也出版第三本年度作品集「探索無限」，結集來自新竹、苗栗、彰化等8所服務學校、共120位五、六年級學生的作品。

足跡竹苗地區及偏遠小學，聯發科技志工的腳步不停歇，今年110上學期進入第四年頭，熱情參與的志工也倍增，並與國立陽明交通大學服務學習中心、電機工程學系、人文社會學系合作 ，把計畫融入學生必修的服務學程，由聯發科技志工帶領陽交大學生出隊，服務超過300名學童，志工跟服務人數皆創下歷年最多。由於創新的教學方法和學習體驗，該計畫逐年吸引了更多學校參與，預計明年新學期將擴大至20所以上的小學一起加入。

為了更有效率的服務更多學生，聯發科志工甚至結合自身專業打造出線上公益寫作平台，經過累積出一套系統化的寫作方法與教學標準作業程序（SOP），與有經驗的教師合作，學生可在平台上繳交寫好的文章，經過平台系統化管理與自動化輔助講評，再由專屬寫作教練回饋，大大提升教學力與學習成效，光暑假就繳出近900篇的文章，包括許多偏遠學校學生，也因平台內遊戲化的目標設計，樂在寫作、提升自信。

聯發科今年也首度贊助清大女子籃球隊，期望匯聚風氣，藉以感染更多民眾支持籃球賽事。今年3月清大女籃勇奪學生籃球最高殿堂--大專籃球聯賽 (UBA) 女子組公開組第二級冠軍，成績亮眼，新賽季將晉升公開組第一級與頂尖球隊爭霸。聯發科技除贊助清大女籃三年100萬元，同時也邀請清大女籃與聯發科技同仁進行切磋友誼賽，在運動風氣盛行的竹科員工之間再度掀起觀賽風潮。

聯發科 清大

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