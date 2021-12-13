華邦TrustME W77Q安全快閃記憶體 獲中國IoT技術創新獎

記憶體大廠華邦電（2344）今日宣布，華邦 TrustMEW77Q 安全快閃記憶體入圍2021年第六屆中國IoT創新獎，並榮獲技術創新獎。

中國IoT創新獎由領先的電子媒體電子發燒友（Elecfans）在2016年創立，是中國IoT行業最具專業性和影響力的行業獎項，獲得業界的廣泛認可。其中，IoT技術創新獎旨在發掘和表彰IoT行業中最具創新價值和深淵影響的傑出技術，以此激勵企業進行產品創新，共同為中國乃至世界IoT產業的繁榮發展賦能。

W77Q系列是華邦的創新產品，可做為現有標準NOR Flash裝置簡易隨插即用式的替代產品，支援安全儲存、安全啟動、硬體信任根 (root-of-trust) 和系統恢復能力，並為即時線上 (over-the-air, OTA) 更新和裝置驗證等操作提供強大的防護。W77Q可確保IoT裝置穩健、端對端的安全防護力，並提供硬體信任根與安全啟動、安全代碼更新、支持防護、偵測與復原等重要安全功能。