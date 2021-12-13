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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

華邦TrustME W77Q快閃記憶體 獲中國IoT技術創新獎

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球半導體記憶體解決方案廠商華邦電子（2344）今（13）日宣布，華邦 TrustME® W77Q 安全快閃記憶體入圍2021年第六屆中國大陸IoT創新獎，並榮獲技術創新獎。

中國IoT創新獎由領先的電子媒體電子發燒友（Elecfans）在2016年創立，是中國IoT行業最具專業性和影響力的行業獎項，獲得業界的廣泛認可。其中，IoT技術創新獎旨在發掘和表彰IoT行業中最具創新價值和深遠影響的傑出技術，以此激勵企業進行產品創新，共同為中國乃至世界IoT產業的繁榮發展賦能。

W77Q系列是華邦的創新產品，可做為現有標準NOR Flash裝置簡易隨插即用式的替代產品，支援安全儲存、安全啟動、硬體信任根 (root-of-trust) 和系統恢復能力，並為即時線上 (over-the-air, OTA) 更新和裝置驗證等操作提供強大的防護。W77Q可確保IoT裝置穩健、端對端的安全防護力。

華邦表示，很榮幸獲得Elecfans評選W77Q為第六屆中國IoT技術創新獎。W77Q串列式快閃記憶體涵蓋了物聯網、工業及車用所需的安全、具系統恢復力等所有要素。 W77Q系列產品採用業界標準的封裝和引腳，以及支援標準single/dual/quad/QPI 序列周邊介面 (SPI) 命令集，可以做為所有來自主要供應商的非安全SPI NOR快閃記體裝置的簡易替代方案。

華邦電 快閃記憶體 半導體 物聯網

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