亞太電信Gt TV年度排行榜出爐 今年總觀人數年增109%

亞太電信（3682）Gt TV年度排行榜出爐，今年因疫情影響下，在家休閒娛樂時間增多，掀起OTT收視熱潮，Gt TV今年９月起推出TV版大螢幕功能，打開大電視、平板、手機即可隨選隨看，跨螢幕策略奏效，加上眾多精彩豐富影視內容助攻，與去年相較，Gt TV累積總觀看人次成長109%、總觀看時數更大幅飆漲125%，即日起Web網頁版正式上線，跨裝置、跨平台支援更為全面。

亞太電信昨（12）日獨家聯手杰思國際娛樂舉辦本土搖滾樂團四分衛4K多視角新歌首唱會，四分衛的高人氣帶動Gt TV新註冊用戶數增加1成。與前次演唱會相比，線上觀看人次大幅成長4.3倍、線上觀看時數成長3.8倍，雙雙創下收視新紀錄，線上、線下粉絲全嗨翻，顯見即時切換觀看明星角度的Gt TV多視角演唱會，已在消費者心中打響口碑。

根據Gt TV年度收視統計顯示，今年累積總觀看人次較去年成長109%、總觀看時數更大幅飆漲125%，其中最受歡迎影視內容為新聞節目，5月疫情升溫，民眾高度關注時事，推升新聞頻道搶下年度收視第一，其次為動漫卡通及冒險動作電影。另外，今年與台灣最大電影發行商車庫娛樂持續合作，擴大好萊塢院線強片陣容，年度排行電影由動作巨星傑森‧史塔森主演的動作片《玩命鈔劫》拿下第一、《最後防線》及《屍速列車：感染半島》則名列二、三名。