「華燈初上」概念股！工業富聯、Netflix擴大合作

鴻海（2317）子公司工業富聯 今 （13） 日宣布，加入Netflix的Hailstorm Program合作計劃，強攻智慧家庭影音巿場；工業富聯投入STB／OTT產品研發及生產多年，目前全球年出貨量已超過6000萬個，主要供給歐美各國及亞洲新興巿場。

工業富聯表示，與Netflix自2016年開始合作，並導入STB／OTT產品上；而今年與 Netflix Hailstorm program 擴大合作後，製造的標準品將內建 Netflix app，並提供客製化服務，協助縮短認證時間，快速出貨給終端用戶，提升整體產品優勢。

此外，Netflix近期也宣布進軍遊戲事業及擴大目標族群的計劃，工業富聯看好，透雙方深化合作，加上母集團鴻海在影音產品研發能力與製造能量，將能相輔相成、取得雙贏，擴展更多服務。

隨著數位影音內容快速發展，閱聽者的收視習慣改變，加上疫情推波助瀾之下，OTT平台業務隨之持續增長；根據Business Wire調查，2019年全球OTT市場已達到850億美元；2025年預計成長至1942億美元；另有分析指出，全球串流媒體訂閱用戶在2025年將達到14億人，相較於2019年足足成長一倍。

另一方面，新興內容 ／ 平業者利用雲端服務不受地理限制的特性，大量製作及傳輸影音內容給全球觀眾外，將觸角延伸至遊戲領域，也順勢創造更多雲端運算商機，帶動智慧家居基礎建設及各類型終端商品需求。