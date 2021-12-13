宜鼎全球首款M.2 2280 10GbE網路擴充卡 10倍速小尺寸
全球工業級儲存與嵌入式周邊領導大廠，宜鼎國際（5289）領先全球推出首款M.2 2280 10GbE網路擴充卡，以10倍高速與更節省空間的M.2尺寸設計，幫助企業無痛實現高速網路傳輸，將積極導入AIoT智慧工廠、智慧醫療、智慧監控、網通、雲端運算與高階遊戲等應用市場。
調研機構指出，2020年至2025年全球數據資料年複合成長率將高達23%，高速、穩定的網路傳輸已成必要基礎。然而放眼全球市場，企業在導入10GbE的高速網路嵌入式擴充產品時，往往只有大尺寸的PCIe規格能夠選擇，時常面臨機構干涉問題，無法有效將網卡相容於終端系統設備當中。
為此，宜鼎國際推出全球首款10GbE M.2網路擴充卡（EGPL-T101），具備高速、小巧及低功耗特性。不僅能較常見的Gigabit （1GbE）高速乙太網路帶來10倍的速度提升，更是市場上首款採用M.2 2280規格尺寸的10GbE高速網路卡，藉由小巧且結構簡單的子母板設計，為系統預留更多設計彈性。宜鼎10GbE M.2網路擴充卡採用標準RJ45連接埠，讓企業只要透過常見的Cat6／6A網路線，就能快速實現10GbE的高速網路傳輸，亦能向下相容10／5／2.5／1Gbps及100／10Mbps網路傳輸。
宜鼎國際智能周邊應用事業處資深經理吳志清表示，宜鼎國際近年積極拓展AIoT垂直應用市場，不僅藉由公司本身就已極具市場競爭力的DRAM及Flash為核心，更在智能周邊產品的支援與整合上不斷推陳出新，積極為客戶解決開發痛點，本次M.2小尺寸10GbE網路擴充卡便是最好的實踐，期待挹注新一波的智能周邊營收貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言