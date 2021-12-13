基辛格經濟泡泡已核定 採「不離開飯店」模式會客

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）將抵台拜會台積電（2330）高層。經濟部證實，基辛格的「經濟泡泡」已經核定，將採取在不能離開飯店隔離的方式進行會面。

對於基辛格訪台是否會面，經濟部長王美花今（13）日上午受訪，基辛格訪台行程屬於企業行為，經濟部會確保「經濟泡泡」落實，但她不會與他會面。

雖然台灣為了防堵疫情，仍落實嚴格邊境管制，但在考量到重大投資與產業合作時得以在符合「必要性」、「急迫性」與「對國家產業發展有重大公共利益」三大原則下，去年開放申請專案入境方案，也就是「經濟泡泡」。

過去外商採經濟泡泡來台遵循措施，包括來台對象要求施打兩劑疫苗、來台期間採「團進團出」且無法自由安排行程、與台灣人員接觸降到最低且採取分流以及抵台前進行新冠肺炎篩檢等，才得以免除隔離期。

而除了要求外國人士外，因為我方與對方接觸也有染疫風險，因此一般也有相關的防疫措施，包括疫苗施打、篩檢，會面結束後進行隔離等基本上一樣都不會少。