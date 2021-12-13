集邦：估明年Q1需求淡季 DRAM價格跌幅約8~13%

根據TrendForce（集邦科技）表示，觀察第四季各終端產品的出貨表現，由於先前長短料窘境有所緩解，使筆電的出貨總數與第三季大致持平。有鑑於此，隨著PC OEMs端的DRAM庫存週數有所下降，促使TrendForce進一步收斂明年首季的價格跌幅。但是，由於明年首季需求面將走入淡季，因此DRAM均價仍維持下跌趨勢，預估跌幅為8~13%，而後續的價格跌幅是否收斂則有賴庫存壓力能否舒緩，以及採購端對於後續價格變化上的預期性心理而定。

TrendForce表示，來自於Chromebook的需求已呈現明顯的衰退，但消費型與商務用的機種仍顯得強勁。此外，由於先前短缺的部分零組件交期已開始改善，預估第四季的筆電出貨量優於預期。

展望明年第一季，由於需求走入淡季，且來自於2021年第四季的高基期，sufficiency ratio將進一步上升超過3.0%，DRAM價格仍處於明顯的下行走勢，惟PC OEMs庫存會由先前的11~13周部分去化有成，故預期將有助DRAM價格跌幅收斂。而由於mobile DRAM價格也開始下跌，因此部分供應商已著手將mobile DRAM產能轉向server與PC DRAM領域，合理推估PC DRAM供給量短期內也會同步升高。惟前述來自需求的正向因素將有助於價格跌幅的縮減，但仍無法扭轉價格下行的走勢，其中DDR4將下跌5~10%；DDR5則會下跌3~8%，然其滲透率仍低，因此對於整體價格影響仍不顯著。

目前雲端服務供應商（CSP）客戶手中的server DRAM庫存普遍落於6~9周，而enterprise客戶更達8~10周，相較第三季底雖有小幅下降，但對整體拉貨動能的挹注有限，故在買方評估在價格尚未跌落底之前，採購意願仍顯保守。而原廠的庫存在2021下半年需求動能削弱下有逐漸增高的趨勢，尤其部分原廠擴增server DRAM投片使得產出增加。此外，價格下行雖為買賣雙方一致的共識，但隨著供應鏈長短料問題逐漸改善，並伴隨Tier1業者在淡季減少拉貨力道，能連帶促使Tier2客戶先前受到Tier1排擠的訂單需求受到滿足，成為長料（server DRAM）採購力道的支撐。因此，預期明年第一季server DRAM跌幅將落在8~13%，應為2022全年跌幅最深的一季。