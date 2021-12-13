挺綠色 愛社會 衝發展 富邦躍升台灣百大集團企業龍頭

中華徵信所（CRIF）最新公布的2021年台灣 100大集團調查指出，富邦集團以資產總額首破11兆元的佳績，正式成為台灣大型企業集團排名第一，擠下蟬聯30年冠軍的霖園集團。

富邦集團同步寫下4項紀錄，是此次調查最大亮點。除資產總額居金融產業、百大集團之首；稅後純益1044億元，僅次台積電、鴻海排第三名；淨值1.04兆元排名第四；營收淨額6608億列第九位，各項指標皆創2019年以來新高。

中華徵信所指出，相較於同業僅在金融及不動產領域耕耘，富邦集團積極多角化經營，自2001年成立富邦金控後，跨進電信、零售、有線電視等新領域，又在兩岸併購銀行拓展金融領域發展，加上2021年收購日盛金控，透過廣大版圖登上台灣企業資產排名寶座。

富邦集團資產總額成長率12.11%，是前10大集團之冠，並與第一金控（12.11%）、合庫金控（10.68%）同列繳出「雙位數」成長率。

富邦金控收購日盛金控，除顯著提升富邦金在業界的經濟規模與市場地位，公開收購成功並對金融產業整併帶來極具指標性的正面意義，同時，「金金併」更榮獲2021年「台灣併購金鑫獎」肯定，拿下「年度最具代表性併購」、「年度最具影響力併購」等兩項大獎。

富邦集團長期耕耘E(環境)、S(社會)、G(治理)三大面向，貫徹永續發展的信念。2021年適逢富邦六十週年，富邦更推動台灣四大馬拉松比賽轉型為「綠色賽事」，只要民眾參賽且里程累積達40公里，富邦就會種下一棵樹，透過「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫，預計5年內為台灣種下10萬棵樹。

富邦金控更連續兩年獲CDP氣候變遷評比「A List」最高榮譽，為台灣僅五家入選企業之一，也是唯一獲此殊榮的台灣保險業者。

此外，富邦並連續六年舉辦富邦全球化講堂，號召產、官、學界專家領袖齊聚一堂，聚焦臺灣2050淨零轉型願景，希望以身作則，邀請各界共同努力「Run to Zero; Run For Green」。