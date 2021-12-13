TrendForce：2022年Q1 DRAM價格跌幅8~13%

TrendForce表示，觀察第4季各終端產品的出貨表現，隨PC OEMs端的DRAM庫存周數有所下降，促使TrendForce進一步收斂明年首季的價格跌幅。但由於明年首季需求面將走入淡季，因此DRAM均價仍維持下跌趨勢，預估跌幅為8~13%。

TrendForce指出，來自於Chromebook的需求已呈現明顯的衰退，但消費型與商務用的機種仍顯得強勁。此外，由於先前短缺的部分零組件交期已開始改善，預估第4季的筆電出貨量優於預期。

展望明年第1季，由於需求走入淡季，且來自於2021年第4季的高基期，sufficiency ratio將進一步上升超過3.0%，DRAM價格仍處於明顯的下行走勢，惟PC OEMs庫存會由先前的11~13周部分去化有成，故預期將有助DRAM價格跌幅收斂。

而由於mobile DRAM價格也開始下跌，因此部分供應商已著手將mobile DRAM產能轉向server與PC DRAM領域，合理推估PC DRAM供給量短期內也會同步升高。

惟前述來自需求的正向因素將有助於價格跌幅的縮減，但仍無法扭轉價格下行的走勢，其中DDR4將下跌5~10%；DDR5則會下跌3~8%，然其滲透率仍低，因此對於整體價格影響仍不顯著。

目前雲端服務供應商（CSP）客戶手中的server DRAM庫存普遍落於6~9週，而enterprise客戶更達8~10週，相較第3季底雖有小幅下降，但對整體拉貨動能的挹注有限，故買方評估在價格尚未跌落底前，採購意願仍顯保守。而原廠的庫存在2021下半年需求動能削弱下有逐漸增高的趨勢，尤其部分原廠擴增server DRAM投片使得產出增加。

此外，價格下行雖為買賣雙方一致的共識，但隨著供應鏈長短料問題逐漸改善，並伴隨一線業者在淡季減少拉貨力道，能連帶促使二線客戶先前受到一線排擠的訂單需求受到滿足，成為長料（server DRAM）採購力道的支撐。因此，預期明年第1季server DRAM跌幅將落在8~13%，應為2022全年跌幅最深的一季。

mobile DRAM方面，第4季受到mobile DRAM原廠積極求售的影響下，智慧型手機品牌廠在年末仍維持9~11週的高庫存。展望2022年第1季，除市場即將迎來週期性淡季外，處理器套片的供應問題以及疫情干擾等因素，都將使該季生產表現呈現10%以上的衰退，意味著品牌端採購策略將更為謹慎，以避免繼續堆高庫存。

受到品牌生產目標調降影響，目前對於mobile DRAM的需求較2021上半年疲軟，導致供過於求的現況加劇，亦同時反映在原廠持續升高的庫存水位。整體而言，伴隨高庫存以及供過於求的態勢，將使智慧型手機品牌對於明年首季生產及入料計畫更嚴謹。

在原廠提出今年第4季與明年首季合併議價的銷售策略，以及買賣雙方的庫存壓力下，預估明年第一季mobile DRAM價格將再跌8~13%。

近期graphics DRAM的終端應用有較明顯的需求好轉，然該產品波動性相當高，加上虛擬貨幣價格的劇烈波動與NVIDIA及AMD隨時可調整的銷售策略，都會使graphics DRAM需求有快速起落的特性。

目前三大DRAM原廠的graphics DRAM供貨生產主要都以GDDR6為主，若更深入探究顆粒別，供應商已逐漸把重心從8Gb轉往16Gb，其中以美光最為積極。然現下主流顯卡仍以搭載8Gb為主，也是促使市場對於8Gb有加大拉貨的原因。

此外，GDDR5與GDDR6 8Gb現貨價格有著相當劇烈的波動，使得目前現貨與合約幾乎無價差，部分交易更是有現貨價高於合約價的情形，顯示市場已出現追買的氣氛。在上述需求端好轉、美光減少8Gb供應、現貨領漲的情況下，整體市場呈現不易下跌的氛圍，預估明年首季graphics DRAM價格將大致持平。

至於consumer DRAM方面，由於明年首季原本就屬消費性電子產品的相對淡季，加上各國陸續解封下，以電視為首的相關需求仍將維持低迷，恐將導致consumer DRAM需求較為疲軟。

此外，供應鏈的長短料問題仍在，採購對於相對長料的DRAM備貨意願恐不高。2021上半年DDR3大幅漲價使得原廠今年轉換的步調相當緩慢，但目前市場跌價壓力擴大，以兩大韓系廠商為首，明年將重新回歸把成熟的DDR3轉向CMOS Image Sensor或其他邏輯IC產品。

就價格面來看，DDR4受到以PC DRAM為首的需求疲弱，第4季價格已然轉跌，預估在現貨合約價差仍大的情況下，明年首季的合約價格跌幅將持續下探，故與其連動性高的consumer DRAM中的DDR4亦將受到牽連，預計跌幅達5~10%。