統一亞洲半導體ETN創新高 元宇宙記憶體供不應求

包括元宇宙在內的高速運算技術讓記憶體跨入DDR5新世代，DDR5模組大缺貨價格水漲船高，全球DRAM三大巨頭三星、SK海力士、美光也已開始量產DDR5；統一證券金融商品部表示，近期三星、SK海力士股價在外資力挺下表現亮眼，統一亞洲半導體ETN（020025）兩檔股票占比達30%，近期ETN淨值也來到發行後新高。

統一亞洲半導體ETN前五大成分股為台積電（2330）、三星電子、東京威力科創、SK海力士以及聯發科（2454），五檔占比合計76%，自10月中低點反彈至上周達18.76%，大幅超越同期間的台股大盤；其中，SK海力士近一個月股價飆漲11.26%，三星電子8.4%，東京威力科創7.41%，聯發科也有超過5%的漲幅。

法人表示，DDR5需要提高的為寬頻需求，相較於前幾個世代的進化堪比革命性，例如，題材正熱的元宇宙需要除了需要VR裝置，後段資料中心所需的記憶體用量也必須大幅提升，在新平台帶動下DRAM升級DDR5已是勢在必行。三星日前宣布開始量產基於極紫外光(EUV)技術，且為目前業界尺寸最小的14奈米DRAM，未來將投入大型伺服器、資料中心等市場；SK海力士則將在明年初採用1y奈米及1a奈米生產DDR5。

統一證表示，5G帶動的AI、雲端聯網等科技模式所需的高速運算皆需強大的半導體晶片做為後盾，由ICE指數公司與統一證合作編製的亞洲半導體指數ETN成分股不僅包含晶片製造，更從上游設備、IC設計到封裝測試皆由亞洲代表性廠商組成，堪稱亞洲的費城半導體指數，可提供投資人在全球科技股配置中多一個好選擇。