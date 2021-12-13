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陽明說明購置橋式起重機進度 中、日等廠家均受邀參與

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為陽明海運「存明輪」交船。圖／陽明提供
圖為陽明海運「存明輪」交船。圖／陽明提供

陽明（2609）今天說明購置橋式起重機進度，重大採購案概況，以公開透明對外招標為原則，邀標廠商如符合採購規範，自得正式取得參標之權利，此為陽明內部採購與處分程序所規範，以杜絕不法情事確保公司利益。

其次，貨櫃碼頭核心業務為服務客戶完成貨櫃裝卸作業需求，所處理資訊僅包含船名、航次、貨櫃尺寸、重量、港口等訊息以方便碼頭進行相關貨櫃裝卸堆儲安排，資訊內容無涉國家機密，且本公司在70號碼頭之作業系統為封閉式網路系統，亦具資訊安全相關保護設備，與外界網路並無連結。無媒體報導所提在起重機安裝遠端監控之可能。

第三，本次進行橋式機招標，碼頭營運資訊安全性為要求重點項目之一，參標廠商提供之各項設備如有危及碼頭資訊安全之可能性均需更換或排除。

橋式機為碼頭得否維持正常營運之重要關鍵，邀請參標廠家當以市場上具備良好供應實績之廠家，中、日、韓廠家均受邀參與本次標案，惟在符合上述採購規格與資安要求情況下，採購成本當然亦屬陽明須兼顧事項以確保全體股東利益。

碼頭 陽明 重機

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