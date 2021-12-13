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迎營運成長 振樺電股價飆3年半新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦廠振樺電（8114）、飛捷（6206）在明年樂觀看待，加上營運表現轉佳之下，股價齊步走揚，振樺電今（13）日股價表現更是一口氣來到近3年半、2018年4月以來新高，飛捷股價同步改寫近2年來新高。

振樺電公布2021年11月自結合併營收9.11億元，較10月8.4億元成長8.52％、較去年同期6.42億元成長達41.85％，創同期新高、歷史第四高，振樺電11月營收一口氣創35個月以來新高。累計前11月合併營收81.81億元，較去年同期72.01億元成長達13.62％，續創同期第三高。

振樺電日前表示，後疫情時代全球逐步解封，集團三大事業體接單暢旺，訂單能見度已累積堆疊至明年第2季。

該公司也強調，經過18個月強化策略佈局，在達成規模經濟後，獲利將能有加乘的表現。集團目前仍受缺料缺櫃影響，網路晶片、Power IC與系統產品所需之機構件為主要變數，訂單達交率仍維持七成左右，Kiosk除核心產能外之量產大單亦將於第4季起由台灣總部協同生產，整體成長動能可望從第四季延續至明年中。

飛捷也在訂單暢旺及缺料狀況改善下，11月合併營收5.98億元，較10月5.79億元成長3.34％、較去年同期3.49億元躍升達71.13％，創2018年6月以來近41月高點、改寫同期新高。累計前11月合併營收47億元，較去年同期41.42億元成長達13.47％。

振樺電 營收

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