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台灣5G專利躍進 經濟部助攻5G產業

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

經濟部助攻 5G進全球有成，經濟部13日舉行「經濟部助攻5G全球市場」成果發表會，建構台灣自主產業鏈。

經濟部部長王美花指出，為突破3G、4G大廠壟斷局面,，經濟部提早布局5G技術開發·，以5G手機晶片、小基站、OpenRAN、專網系統四路並進的策略，也參與5G標準制定、爭取產品制定先機，使得國內5G標準必要專利共557案，全球佔比1.98%，較4G時全球佔1.4%，有明顯提升。在政府與臺灣產業的攜手努力下.，2021年5G產值已創造超過1.69兆元。更吸引英業達（2356）回台投資，布建第一個5G智慧工廠商業應用，落實自動化提升產線產能。

王美花表示，目前的成果包括，以業界科專補助聯發科技（2454）開發我國第一顆5G手機晶片;突破大基站技術門檻高不易進入的困境，幫助明泰（3380）發展5G小基站，成功取得日本訂單，並與歐美洽談中；結合臺灣資訊業優勢，拓展高附加價

的Open RAN，成立自主開5G專網管理新創公司泰雅科技，更打造太首座TIP Integration Lab，加速5G產品商化，搶攻全球市場。

聯發科技通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，在經濟部協助下，聯發科在短時間內覆蓋市場全系列產品線,，與全球超過100個運營商合作，展現國際影響力，更成為聯發科技在全球5G戰役出的重要基石。

明泰科技總經理林裕欽表示，明泰5G端到端解決方案，已打入歐、美、日市場，未來將持續開拓5G市場。

5G 4G 經濟部

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